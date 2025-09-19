https://ria.ru/20250919/otnosheniya-2043060851.html

Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США

19.09.2025

ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Отношения Китая и США крайне важны, две страны могут стремиться к общему процветанию и приносить пользу себе и всему миру, заявил в пятницу лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."Китайско-американские отношения чрезвычайно важны. Китай и США вполне могут способствовать успехам друг друга, стремиться к совместному процветанию и взаимной пользе, приносить пользу всему миру", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Лидер Китая подчеркнул, что для достижения этой перспективы стороны должны идти навстречу друг другу, прилагать усилия, следовать принципам взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

