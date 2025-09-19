Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 19.09.2025 (обновлено: 19:12 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/otnosheniya-2043060851.html
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США - РИА Новости, 19.09.2025
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США
Отношения Китая и США крайне важны, две страны могут стремиться к общему процветанию и приносить пользу себе и всему миру, заявил в пятницу лидер КНР Си... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:30:00+03:00
2025-09-19T19:12:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_62c321b61b834e01238810f73cd5eeaa.jpg
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Отношения Китая и США крайне важны, две страны могут стремиться к общему процветанию и приносить пользу себе и всему миру, заявил в пятницу лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."Китайско-американские отношения чрезвычайно важны. Китай и США вполне могут способствовать успехам друг друга, стремиться к совместному процветанию и взаимной пользе, приносить пользу всему миру", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.Лидер Китая подчеркнул, что для достижения этой перспективы стороны должны идти навстречу друг другу, прилагать усилия, следовать принципам взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
https://ria.ru/20250919/mir-2043054200.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378028_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4abc0642c5607f998626472d9367bfdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США

Си Цзиньпин заявил Трампу, что отношения Китая и США важны

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Отношения Китая и США крайне важны, две страны могут стремиться к общему процветанию и приносить пользу себе и всему миру, заявил в пятницу лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Китайско-американские отношения чрезвычайно важны. Китай и США вполне могут способствовать успехам друг друга, стремиться к совместному процветанию и взаимной пользе, приносить пользу всему миру", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Лидер Китая подчеркнул, что для достижения этой перспективы стороны должны идти навстречу друг другу, прилагать усилия, следовать принципам взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Трамп выразил готовность сотрудничать с Китаем
Вчера, 18:09
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала