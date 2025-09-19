Рейтинг@Mail.ru
Четыре главных правила, которые помогут справиться с ОРВИ
19.09.2025
19:30 19.09.2025
Четыре главных правила, которые помогут справиться с ОРВИ
Четыре главных правила, которые помогут справиться с ОРВИ
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Каждую осень в России повторяется одно и то же: аптеки заполняются очередями, поликлиники напоминают муравейник, а родители ищут способы уберечь детей от внеочередных каникул. Только середина сентября, а Роспотребнадзор уже фиксирует рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Неужели нет способа уберечься от сезонных простуд?Первое правилоЭксперты напоминают простые истины: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения. Но когда вирус все же добрался до организма, на первый план выходит вопрос: как лечиться правильно, чтобы не заработать осложнения?Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Алексей Хухрев. Его советы просты и понятны каждому, но именно в этих мелочах и кроется реальная профилактика тяжелых последствий.В нашем обществе до сих пор живет убеждение: легкая простуда — не повод брать больничный. Многие стараются дотянуть до выходных, совмещая температуру с рабочими переговорами, тренажерным залом или поездками в метро. Но, по словам врача, это опасная иллюзия."Любая вирусная инфекция — это временный, но все же иммунодефицит, — подчеркивает он. — При ОРВИ снижается количество нейтрофилов — клеток, которые первыми встают на защиту от бактерий. А значит, именно в этот период вы наиболее уязвимы к осложнениям".Когда человек с температурой и кашлем идет в офис или садится в переполненный автобус, он подвергает риску не только себя. Любой контакт становится источником заражения.Особенно важно помнить: при высокой температуре поход в поликлинику тоже может быть лишним риском. Там собираются десятки таких же больных, шанс подцепить еще один вирус только увеличивается. В таком случае лучше вызвать врача на дом.Второе правилоПривычка хвататься за жаропонижающее при первых признаках недомогания — одна из самых распространенных ошибок. Организм поднимает температуру неслучайно, это естественный механизм борьбы с вирусом."Если температура не превышает 38,5 градуса и общее самочувствие позволяет, сбивать ее не нужно, — объясняет Хухрев. — Это нормальный этап иммунного ответа. Но если появляются выраженная слабость, головная боль, ломота, можно принять лекарство, чтобы облегчить состояние. Главное — не допустить роста выше 40 градусов".Высокая температура, особенно у детей и пожилых, — сигнал тревоги. В таких случаях требуется немедленный осмотр врача, поскольку за показателями градусника может скрываться тяжелая реакция организма.Интересный факт: таблетки начинают действовать не сразу, а через 30-45 минут.Третье правилоФармацевтический рынок предлагает сотни "чудо-средств", обещающих мгновенное выздоровление. Но, по сути, при ОРВИ схема лечения очень проста.Категорически бесполезным и даже вредным при вирусных инфекциях остается прием антибиотиков."Антибиотики убивают бактерии, но не вирусы, — предупреждает Хухрев. — Прием их без показаний разрушает микрофлору кишечника, снижает иммунитет и не приносит никакой пользы".Назначить антибиотики может только врач и только в случае присоединения бактериальной инфекции. Самовольный прием — ошибка, которая может привести к более тяжелому течению болезни.Четвертое правилоОРВИ в большинстве случаев проходит самостоятельно за неделю. Но есть ситуации, когда помощь специалиста необходима.Температура выше 40 градусов, сильная одышка, боль в груди, потеря сознания — это поводы вызвать скорую.Доктор Хухрев напоминает:"Слушайте свой организм. Если он отказывается от еды — не заставляйте себя. Главное сейчас — пить больше жидкости: воду, морсы, травяные чаи. Дышать свежим воздухом, проветривать комнату и давать себе достаточно сна".Каждый год осенний сезон респираторных инфекций проверяет нас на дисциплину. Мы привыкли лечиться "по-быстрому", но простуда — это не пустяк, а сигнал, что иммунитет работает на пределе. И если дать ему время, он справится сам.
Четыре главных правила, которые помогут справиться с ОРВИ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Каждую осень в России повторяется одно и то же: аптеки заполняются очередями, поликлиники напоминают муравейник, а родители ищут способы уберечь детей от внеочередных каникул. Только середина сентября, а Роспотребнадзор уже фиксирует рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Неужели нет способа уберечься от сезонных простуд?

Первое правило

Эксперты напоминают простые истины: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения. Но когда вирус все же добрался до организма, на первый план выходит вопрос: как лечиться правильно, чтобы не заработать осложнения?
Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Алексей Хухрев. Его советы просты и понятны каждому, но именно в этих мелочах и кроется реальная профилактика тяжелых последствий.
В нашем обществе до сих пор живет убеждение: легкая простуда — не повод брать больничный. Многие стараются дотянуть до выходных, совмещая температуру с рабочими переговорами, тренажерным залом или поездками в метро. Но, по словам врача, это опасная иллюзия.
"Любая вирусная инфекция — это временный, но все же иммунодефицит, — подчеркивает он. — При ОРВИ снижается количество нейтрофилов — клеток, которые первыми встают на защиту от бактерий. А значит, именно в этот период вы наиболее уязвимы к осложнениям".
Когда человек с температурой и кашлем идет в офис или садится в переполненный автобус, он подвергает риску не только себя. Любой контакт становится источником заражения.
Особенно важно помнить: при высокой температуре поход в поликлинику тоже может быть лишним риском. Там собираются десятки таких же больных, шанс подцепить еще один вирус только увеличивается. В таком случае лучше вызвать врача на дом.

Второе правило

Привычка хвататься за жаропонижающее при первых признаках недомогания — одна из самых распространенных ошибок. Организм поднимает температуру неслучайно, это естественный механизм борьбы с вирусом.
"Если температура не превышает 38,5 градуса и общее самочувствие позволяет, сбивать ее не нужно, — объясняет Хухрев. — Это нормальный этап иммунного ответа. Но если появляются выраженная слабость, головная боль, ломота, можно принять лекарство, чтобы облегчить состояние. Главное — не допустить роста выше 40 градусов".
Высокая температура, особенно у детей и пожилых, — сигнал тревоги. В таких случаях требуется немедленный осмотр врача, поскольку за показателями градусника может скрываться тяжелая реакция организма.
Интересный факт: таблетки начинают действовать не сразу, а через 30-45 минут.

Третье правило

Фармацевтический рынок предлагает сотни "чудо-средств", обещающих мгновенное выздоровление. Но, по сути, при ОРВИ схема лечения очень проста.
Категорически бесполезным и даже вредным при вирусных инфекциях остается прием антибиотиков.
"Антибиотики убивают бактерии, но не вирусы, — предупреждает Хухрев. — Прием их без показаний разрушает микрофлору кишечника, снижает иммунитет и не приносит никакой пользы".
Назначить антибиотики может только врач и только в случае присоединения бактериальной инфекции. Самовольный прием — ошибка, которая может привести к более тяжелому течению болезни.
Четвертое правило

ОРВИ в большинстве случаев проходит самостоятельно за неделю. Но есть ситуации, когда помощь специалиста необходима.
Температура выше 40 градусов, сильная одышка, боль в груди, потеря сознания — это поводы вызвать скорую.
Доктор Хухрев напоминает:
"Слушайте свой организм. Если он отказывается от еды — не заставляйте себя. Главное сейчас — пить больше жидкости: воду, морсы, травяные чаи. Дышать свежим воздухом, проветривать комнату и давать себе достаточно сна".
Каждый год осенний сезон респираторных инфекций проверяет нас на дисциплину. Мы привыкли лечиться "по-быстрому", но простуда — это не пустяк, а сигнал, что иммунитет работает на пределе. И если дать ему время, он справится сам.
 
 
 
