В России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ составил в РФ 63,8% по сравнению с прошлой неделей, также в России зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания COVID‑19,... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ составил в РФ 63,8% по сравнению с прошлой неделей, также в России зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания COVID‑19, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников - в два раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 миллионов граждан. "Продолжается рост заболеваемости COVID‑19, при этом уровень остается низким - на 37-й неделе в стране зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания", - добавили в пресс-службе.

