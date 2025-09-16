https://ria.ru/20250916/orvi-2042122398.html
В России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ
2025-09-16T00:09:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/28/1514682852_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_4a835affb15967e15bb8424293b4697e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ составил в РФ 63,8% по сравнению с прошлой неделей, также в России зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания COVID‑19, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников - в два раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 миллионов граждан. "Продолжается рост заболеваемости COVID‑19, при этом уровень остается низким - на 37-й неделе в стране зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания", - добавили в пресс-службе.
россия
