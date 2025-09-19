https://ria.ru/20250919/opk-2042858632.html

Российская оборонная промышленность отмечает День оружейника

Российская оборонная промышленность отмечает День оружейника - РИА Новости, 19.09.2025

Российская оборонная промышленность отмечает День оружейника

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российская оборонная промышленность встречает свой профессиональный праздник, День оружейника, со значительно возросшими объемами производства вооружений и военной техники и с новыми разработками, уже получившими практическое применение в ходе специальной военной операции. День оружейника ежегодно отмечается в России 19 сентября. Решение об установлении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире. Президент России Владимир Путин подчеркивал качество, надежность и эффективность российской военной продукции. Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям, говорил глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества в мае нынешнего года. Российское оружие доказало свою высокую эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил ранее генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью журналу "Разведчик". На данный момент подавляющее большинство видов военной продукции "Ростеха" опробовано в зоне СВО, говорил он. По словам Чемезова, это, в частности, касается танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов реактивных систем залпового огня (РСЗО), ракетных комплексов, стрелкового оружия. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и заключаются новые экспортные контракты на поставку оружия и военной техники, заявил ранее РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Об интересе зарубежных заказчиков к российским вооружениям и военной технике красноречиво свидетельствуют цифры. Портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов - это рекордный показатель за 25 лет работы компании, подчеркивал в нынешнем году Чемезов. "Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил Чемезов в ходе рабочей встречи с Путиным в Кремле в июне. Только за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов РСЗО в 1,7 раза, говорил Чемезов. Мини-ракеты для зенитных комплексов "Панцирь" поставлены на серийное производство, оснащенный полным боекомплектом таких ракет комплекс может сбить десятки беспилотников противника, сообщили РИА Новости в "Ростехе" летом. А управляемые снаряды системы залпового огня "Торнадо-С", обладающие большей дальностью применения и большим могуществом, чем зарубежные аналоги, эффективно прорываются сквозь ПВО и РЭБ противника, рассказывали в "Ростехе". Что касается применения новых российских образцов оружия, то, как сообщало в июле Минобороны РФ, серийный 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 успешно проходит проверку в зоне спецоперации, одними из первых его начали использовать десантники. РПЛ-20 - это современный легкий ручной пулемет, который изготовлен концерном "Калашников" (входит в "Ростех") и по своим характеристикам превосходит предыдущий образец - РПКС-74. Пулемет доработан на основании рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ, полученных в ходе войсковой эксплуатации в зоне проведения СВО. Также, по информации МО РФ, успешно проходит проверку десантниками в зоне спецоперации и новая модификация автомата Калашникова (АК-12К). Как отмечало военное ведомство, опыт применения в зоне СВО полноразмерного автомата Калашникова АК-12 образца 2023 года показал, что для подразделений штурмового типа габариты оружия являются основным требованием. АК-12К имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики. Концерн "Калашников" изготовил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров, при разработке которого были учтены все пожелания военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, сообщил "Калашников" в начале сентября. Россия колоссально опережает страны НАТО в области создания тяжелых огнеметных систем, у Запада нет таких машин, которые, как показывает опыт СВО, иногда позволяют занимать позиции противника без единого выстрела, заявил ранее индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха", член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев. Тяжелые огнеметные системы (ТОС) российского производства – уникальное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество на поле боя, и есть примеры, когда применение этих систем позволяло бойцам ВС РФ занимать позиции противника без единого выстрела, подчеркивал Оздоев. В мире и, в частности, в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют, добавлял он. ТОС-2 "Тосочка" имеет существенно увеличенную дальность стрельбы. Обновленная система управления огнем позволяет ей точечно поражать позиции и гарантированно уничтожать объекты противника. Колесная база дает возможность ТОС-2 быстрее занимать и покидать огневую позицию, повышая выживаемость машины в контрбатарейной борьбе. Кроме "Тосочки" в зоне СВО применяются гусеничные тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-1А "Солнцепек". ТОС-1 имеет неофициальное прозвище "Буратино". Как рассказали в "Ростехе", оно связано с характерной формой головной части реактивного снаряда системы – взрыватель боеприпаса выступает из корпуса, как нос сказочного Буратино.

