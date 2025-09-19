https://ria.ru/20250919/opasnost-2043099140.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в области объявили в пятницу в 22.17 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО - наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

