В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.09.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 19.09.2025
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в области объявили в пятницу в 22.17 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО - наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
