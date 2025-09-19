Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 19.09.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.09.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
украина
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в области объявили в пятницу в 22.17 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО - наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
воронежская область
украина
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Украина
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области сообщил об угрозе опасности атаки БПЛА в регионе

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА в области объявили в пятницу в 22.17 мск.
«
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО - наготове", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Восточный страх: Европа приготовилась к вторжению
15 сентября, 08:00
15 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Воронежская область
Александр Гусев (губернатор)
Вооруженные силы Украины
Украина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
