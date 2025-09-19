https://ria.ru/20250919/oon-2043036402.html

СБ ООН отказался сохранить режим отмены санкций в отношении Ирана

СБ ООН отказался сохранить режим отмены санкций в отношении Ирана - РИА Новости, 19.09.2025

СБ ООН отказался сохранить режим отмены санкций в отношении Ирана

19.09.2025

ООН, 19 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции о сохранении режима отмены санкций против Ирана, передает корреспондент РИА Новости.В поддержку резолюции выступили четверо членов Совбеза: РФ, Пакистан, КНР и Алжир. Девять были против (Великобритания, Франция, США, Сьерра-Леоне, Словения, Дания, Греция, Панама, Сомали), еще два члена СБ воздержались (Гайана и Республика Корея).Соответствующий проект резолюции, согласно резолюции СБ 2231 (2015), внес на рассмотрение Совбеза председатель органа: в сентябре это Республика Корея. Документом предполагалось продолжение режима прекращения санкций.Поскольку документ не был принят, действие санкций Совета Безопасности может возобновиться в конце сентября. До этого времени (27 сентября) у Совета есть время на переговоры.Таким образом, пока что санкции против Ирана не восстановлены, отметил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Даже если рассматривать ситуацию через призму "параллельной реальности", в которой "снэпбэк" якобы был запущен, то до завершения этой процедуры (27 сентября) может быть внесено сколько угодно проектов "позитивных" резолюций, сохраняющих режим отмены санкций. В любом случае, сегодняшнее заседание явно не ставит точку в этом вопросе.", - констатировал он.

