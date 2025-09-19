https://ria.ru/20250919/oon-2042860274.html

Совбез ООН нуждается в реформах, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Совет безопасности ООН нуждается в реформах, а механизм принятия решений в нем должен быть более представительным. РИА Новости, 19.09.2025

АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Совет безопасности ООН нуждается в реформах, а механизм принятия решений в нем должен быть более представительным. ООН нуждается в серьезных реформах, организация не справляется со своими задачами, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на расширенном заседании 25-го заседания Совета глав государств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. "Совет безопасности ООН, как и сама организация, нуждается в реформах. Необходим механизм принятия решений с более широким представительством и охватом", - сказал Фидан в интервью программе "Happening in Egypt" на египетском телеканале MBC Masr. По его словам, обновление структуры Совбеза позволит повысить эффективность работы ООН и учесть интересы более широкого круга государств. Эрдоган регулярно высказывается за реформирование ООН и Совбеза, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, каждый год заявляет о том, что "мир больше пяти (пяти постоянных членов Совбеза ООН – ред.)". По его словам, судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой войне.

