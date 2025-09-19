Рейтинг@Mail.ru
Российские школьники выиграли Олимпиаду по экологии в Сириусе
23:11 19.09.2025
Российские школьники выиграли Олимпиаду по экологии в Сириусе
Российские школьники выиграли Олимпиаду по экологии в Сириусе
СОЧИ, 19 сен – РИА Новости. Российская команда заняла первое место на Международной олимпиаде по экологии в Сириусе, второе место заняла команда Индии, представители Катара и Республики Джибути стали третьими, сообщили в пресс-службе федеральной территории "Сириус". Единственная в мире очная международная олимпиада по экологии и вопросам изменения климата прошла на федеральной территории "Сириус". Она собрала школьные команды из 11 стран мира: России, Белоруссии, Джибути, Бангладеш, Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Индии, Катара, Таджикистана, Коста-Рики. Школьники решали актуальные задачи, над которыми сегодня трудится мировое научное сообщество. &quot;Российская команда завоевала золото на Международной олимпиаде, посвящённой вопросам изменения климата и проблемам экологии. Второе место в командном зачёте заняла команда Индии, третье разделили представители Катара и Республики Джибути&quot;, - говорится в сообщении.В индивидуальном зачете участники Олимпиады получили 26 медалей. Российские школьники в личном зачёте стали обладателями сразу пяти наград: двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей. Абсолютной победительницей состязания признана София Салангина из Уфы. Участникам Олимпиады на торжественной церемонии закрытия также вручили специальные награды за индивидуальные достижения, инновационные решения и лучшие презентации. Федеральная территория "Сириус" провела Международную олимпиаду по экологии во второй раз. В прошлом году состав Олимпиады включал команды из семи стран. Главную награду также получила сборная России, второе и третье места в 2024 году завоевали сборная Белоруссии и команда из Сейшельских островов соответственно. В этом году Россию представляли юные исследователи из Москвы и Башкирии: Эмилия Гимаева, София Салангина, Никита Юнисов, Полина Егорова, Милена Иванова. Сообщается, что следующая Международная олимпиада, посвящённая вопросам изменения климата и проблемам экологии, снова пройдёт в Сириусе.
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПарк науки и искусства "Сириус"
Парк науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Парк науки и искусства "Сириус". Архивное фото
СОЧИ, 19 сен – РИА Новости. Российская команда заняла первое место на Международной олимпиаде по экологии в Сириусе, второе место заняла команда Индии, представители Катара и Республики Джибути стали третьими, сообщили в пресс-службе федеральной территории "Сириус".
Единственная в мире очная международная олимпиада по экологии и вопросам изменения климата прошла на федеральной территории "Сириус". Она собрала школьные команды из 11 стран мира: России, Белоруссии, Джибути, Бангладеш, Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Индии, Катара, Таджикистана, Коста-Рики. Школьники решали актуальные задачи, над которыми сегодня трудится мировое научное сообщество.
"Российская команда завоевала золото на Международной олимпиаде, посвящённой вопросам изменения климата и проблемам экологии. Второе место в командном зачёте заняла команда Индии, третье разделили представители Катара и Республики Джибути", - говорится в сообщении.

В индивидуальном зачете участники Олимпиады получили 26 медалей. Российские школьники в личном зачёте стали обладателями сразу пяти наград: двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей. Абсолютной победительницей состязания признана София Салангина из Уфы.
Участникам Олимпиады на торжественной церемонии закрытия также вручили специальные награды за индивидуальные достижения, инновационные решения и лучшие презентации.
Федеральная территория "Сириус" провела Международную олимпиаду по экологии во второй раз. В прошлом году состав Олимпиады включал команды из семи стран. Главную награду также получила сборная России, второе и третье места в 2024 году завоевали сборная Белоруссии и команда из Сейшельских островов соответственно. В этом году Россию представляли юные исследователи из Москвы и Башкирии: Эмилия Гимаева, София Салангина, Никита Юнисов, Полина Егорова, Милена Иванова.
Сообщается, что следующая Международная олимпиада, посвящённая вопросам изменения климата и проблемам экологии, снова пройдёт в Сириусе.
