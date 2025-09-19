Рейтинг@Mail.ru
НАТО не по карману применять ракеты против дешевых БПЛА, пишет FT - РИА Новости, 19.09.2025
21:21 19.09.2025
НАТО не по карману применять ракеты против дешевых БПЛА, пишет FT
в мире
польша
россия
белоруссия
марк рютте
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. НАТО не может позволить себе использовать ракеты и истребители против более дешевых дронов, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов. Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. В понедельник в заявлении, опубликованном на сайте альянса, говорилось, что Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к данной инициативе. "НАТО не может позволить себе использовать ракеты на 500 тысяч долларов и истребители, которые стоят несколько миллионов долларов, чтобы бороться с роем дронов за 20 тысяч долларов", - говорится в публикации. При этом, как отмечает издание, многие чиновники в странах Прибалтики хотят, чтобы альянс усовершенствовал свою ПВО, добавив в нее средства РЭБ и более дешевые способы сбивать БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, ранее сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. НАТО не может позволить себе использовать ракеты и истребители против более дешевых дронов, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. В понедельник в заявлении, опубликованном на сайте альянса, говорилось, что Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к данной инициативе.
"НАТО не может позволить себе использовать ракеты на 500 тысяч долларов и истребители, которые стоят несколько миллионов долларов, чтобы бороться с роем дронов за 20 тысяч долларов", - говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание, многие чиновники в странах Прибалтики хотят, чтобы альянс усовершенствовал свою ПВО, добавив в нее средства РЭБ и более дешевые способы сбивать БПЛА.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, ранее сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
