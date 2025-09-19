На Украине сократилась численность населения
Население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек, следует из данных издания "Украинские национальные новости", которое ссылается на данные Государственной миграционной службы страны.
Как сообщал в декабре 2024 года бывший лидер запрещенной на Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабинета министров зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек.
"Общее количество лиц, официально подавших данные о своем месте жительства (на 2025 год. — Прим. ред.), составляет 28,7 миллиона", — говорится на сайте издания.
Издание также сообщило, что в стране официально зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014-го сократилось в 2,5 раза.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.