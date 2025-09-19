Рейтинг@Mail.ru
На Украине сократилась численность населения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 19.09.2025 (обновлено: 00:00 20.09.2025)
На Украине сократилась численность населения
На Украине сократилась численность населения - РИА Новости, 20.09.2025
На Украине сократилась численность населения
Население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек, следует из данных издания "Украинские национальные новости", которое ссылается на данные Государственной... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек, следует из данных издания "Украинские национальные новости", которое ссылается на данные Государственной миграционной службы страны. Как сообщал в декабре 2024 года бывший лидер запрещенной на Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабинета министров зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. "Общее количество лиц, официально подавших данные о своем месте жительства (на 2025 год. — Прим. ред.), составляет 28,7 миллиона", — говорится на сайте издания. Издание также сообщило, что в стране официально зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014-го сократилось в 2,5 раза. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек. Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.
На Украине сократилась численность населения

Население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек

Киев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
