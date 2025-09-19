https://ria.ru/20250919/naselenie-2043040686.html

На Украине сократилась численность населения

На Украине сократилась численность населения - РИА Новости, 20.09.2025

На Украине сократилась численность населения

Население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек, следует из данных издания "Украинские национальные новости", которое ссылается на данные Государственной... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-19T17:36:00+03:00

2025-09-19T17:36:00+03:00

2025-09-20T00:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

виктор медведчук

николай азаров (политик)

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba26fa3241fe70c5ab4265b1a7a8567a.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек, следует из данных издания "Украинские национальные новости", которое ссылается на данные Государственной миграционной службы страны. Как сообщал в декабре 2024 года бывший лидер запрещенной на Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабинета министров зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. "Общее количество лиц, официально подавших данные о своем месте жительства (на 2025 год. — Прим. ред.), составляет 28,7 миллиона", — говорится на сайте издания. Издание также сообщило, что в стране официально зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014-го сократилось в 2,5 раза. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек. Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.

https://ria.ru/20250919/ukraina-2043011155.html

https://ria.ru/20250919/ukraina-2042971488.html

https://ria.ru/20250919/plan-2042908212.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, виктор медведчук, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины