Десять мышей, совершивших полет на спутнике "Бион-М", погибли

Десять из 75 мышей, совершивших космический полёт на спутнике "Бион-М" №2, погибли, учёные узнают, на каком этапе и по каким причинам это произошло, сообщил... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Десять из 75 мышей, совершивших космический полёт на спутнике "Бион-М" №2, погибли, учёные узнают, на каком этапе и по каким причинам это произошло, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.​"По результатам: из 75 мышей десять мы не досчитались. При таком результате мы все удовлетворены, и в первую очередь ученые и организаторы полета. Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные, конечно, не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли", - приведены слова Орлова в Telegram-канале института."Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысячи мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы.Спускаемый аппарат "Биона-М" №2 совершил посадку в Оренбургской области 19 сентября в 11.00 мск. На полярной орбите с наклонением 96.63 градуса космический аппарат провел 30 суток, на нём были проведены более 30 экспериментов с биообъектами.

