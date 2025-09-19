https://ria.ru/20250919/muravka-2042948845.html
ВС России освободили Муравку в ДНР
ВС России освободили Муравку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
