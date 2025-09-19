Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Муравку в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 19.09.2025 (обновлено: 12:51 19.09.2025)
ВС России освободили Муравку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
ВС России освободили Муравку в ДНР

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Центр" освободили Муравку в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Муравку в ДНР
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
