ВС России освободили Муравку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:12:00+03:00

2025-09-19T12:12:00+03:00

2025-09-19T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.

2025

