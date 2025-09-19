https://ria.ru/20250919/moskva-2042863907.html

Собянин рассказал, сколько Москва платит за неработающее население

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва платит за неработающее население 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), заявил мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве мы платим 180 миллиардов за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, регионы в целом около триллиона, а если мы посмотрим, за кого мы платим, то вырисовывается очень чудесная картина", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. Он добавил, что нужно платить за пенсионеров, многодетных мам, инвалидов и студентов. "Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в Фонд обязательного медицинского страхования, чтобы их застраховали", - сказал мэр.

