Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, сколько Москва платит за неработающее население - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/moskva-2042863907.html
Собянин рассказал, сколько Москва платит за неработающее население
Собянин рассказал, сколько Москва платит за неработающее население - РИА Новости, 19.09.2025
Собянин рассказал, сколько Москва платит за неработающее население
Москва платит за неработающее население 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T01:06:00+03:00
2025-09-19T01:06:00+03:00
москва
сергей собянин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987604_0:106:3284:1953_1920x0_80_0_0_bd24efdf7eabc551834912644ad7973a.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва платит за неработающее население 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), заявил мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве мы платим 180 миллиардов за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, регионы в целом около триллиона, а если мы посмотрим, за кого мы платим, то вырисовывается очень чудесная картина", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. Он добавил, что нужно платить за пенсионеров, многодетных мам, инвалидов и студентов. "Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в Фонд обязательного медицинского страхования, чтобы их застраховали", - сказал мэр.
https://ria.ru/20250918/vozmozhnosti-2042854289.html
https://ria.ru/20250918/sobyanin-2042666879.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccce8ddc039176231632ef2b310093d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество
Москва, Сергей Собянин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Общество
Собянин рассказал, сколько Москва платит за неработающее население

Москва платит за неработающее население 180 миллиардов рублей в ФФОМС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва платит за неработающее население 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Москве мы платим 180 миллиардов за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, регионы в целом около триллиона, а если мы посмотрим, за кого мы платим, то вырисовывается очень чудесная картина", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Необходимо создать равные с Москвой возможности в регионах, заявил Слуцкий
Вчера, 23:26
Он добавил, что нужно платить за пенсионеров, многодетных мам, инвалидов и студентов.
"Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в Фонд обязательного медицинского страхования, чтобы их застраховали", - сказал мэр.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку
Вчера, 12:10
 
МоскваСергей СобянинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала