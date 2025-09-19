https://ria.ru/20250919/mks-2042977256.html

Потомки мух, слетавших в космос на "Бионе-М", отправятся на МКС

Потомки мух, слетавших в космос на "Бионе-М", отправятся на МКС

2025-09-19T14:26:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Потомки мух-дрозофил, которые совершили полет на космическом аппарате "Бион-М" №2, через несколько месяцев отправятся на Международную космическую станцию участвовать в дальнейших экспериментах, сообщили в Российской академии наук. "Одна из задач миссии "Бион-М" №2 — изучение действия факторов космического полета в масштабе многих последовательных поколений (не менее 14). В связи с этим на биоспутнике частью "экипажа" стали мушки-дрозофилы — потомки в седьмом поколении насекомых, которые несколько месяцев назад появились на МКС в условиях невесомости", - говорится в сообщении. "На "Бион-М" №2 будет получено 9-е и 10-е поколения этой линии, которые также родились в невесомости. Ещё через три-четыре поколения уже их потомки вновь отправятся на МКС, где снова дадут потомство, рождённое вдали от земного притяжения", - отметили в РАН. Указывается, что таким образом учёные смогут оценить, повлияли ли факторы космического полёта на состояние репродуктивной системы и возможности поддержания популяции, в том числе на сохранность генетического материала. Кроме того, во время полёта "Биона-М" №2 часть мух получала тестовые фармакологические средства для защиты от негативного действия излучения и невесомости. Такие исследования помогут разработать методы защиты для длительных космических полётов или миссий на других планетах.

