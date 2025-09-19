Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/mahachkala-2043105857.html
В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома
В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома - РИА Новости, 19.09.2025
В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома
Стена частного жилого дома обрушилась в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T23:45:00+03:00
2025-09-19T23:45:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_262:0:2913:1491_1920x0_80_0_0_3ed0229bb6e1f0b6da1780cc44fae043.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Стена частного жилого дома обрушилась в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "Поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, по улице Магидова, 42 обвалилась стена частного дома. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении. В доме проживали пять человек. Отмечается, что они отказались разместиться в пункте временного размещения. В ведомстве заявили РИА Новости, что вероятная причина обрушения - воздействие сильного дождя, который выпал на Махачкалу в пятницу. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ведомство организовало проверку в связи подтоплением улиц из-за дождей в трех городах республики - Махачкале, Каспийске и Избербаше.
https://ria.ru/20250919/rebenok-2043071236.html
https://ria.ru/20250919/ivanovo-2043031884.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f1a46b07d59cdbdac11fc9bdc3bf5a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома

В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома, пострадавших нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Стена частного жилого дома обрушилась в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"Поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, по улице Магидова, 42 обвалилась стена частного дома. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Последствия пожара в частном доме в городе Татарске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Новосибирской области при пожаре в доме погибли два ребенка
Вчера, 19:05
В доме проживали пять человек. Отмечается, что они отказались разместиться в пункте временного размещения.
В ведомстве заявили РИА Новости, что вероятная причина обрушения - воздействие сильного дождя, который выпал на Махачкалу в пятницу.
Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ведомство организовало проверку в связи подтоплением улиц из-за дождей в трех городах республики - Махачкале, Каспийске и Избербаше.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Иваново - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Иваново ввели режим ЧС в границах поврежденного пожаром дома
Вчера, 17:16
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала