В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома
В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома
2025-09-19T23:45:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Стена частного жилого дома обрушилась в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "Поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, по улице Магидова, 42 обвалилась стена частного дома. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении. В доме проживали пять человек. Отмечается, что они отказались разместиться в пункте временного размещения. В ведомстве заявили РИА Новости, что вероятная причина обрушения - воздействие сильного дождя, который выпал на Махачкалу в пятницу. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ведомство организовало проверку в связи подтоплением улиц из-за дождей в трех городах республики - Махачкале, Каспийске и Избербаше.
