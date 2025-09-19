https://ria.ru/20250919/mahachkala-2043105857.html

В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома

В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома - РИА Новости, 19.09.2025

В Махачкале во время дождя обрушилась стена частного дома

Стена частного жилого дома обрушилась в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 19.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_262:0:2913:1491_1920x0_80_0_0_3ed0229bb6e1f0b6da1780cc44fae043.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Стена частного жилого дома обрушилась в Махачкале, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "Поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, по улице Магидова, 42 обвалилась стена частного дома. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении. В доме проживали пять человек. Отмечается, что они отказались разместиться в пункте временного размещения. В ведомстве заявили РИА Новости, что вероятная причина обрушения - воздействие сильного дождя, который выпал на Махачкалу в пятницу. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что ведомство организовало проверку в связи подтоплением улиц из-за дождей в трех городах республики - Махачкале, Каспийске и Избербаше.

