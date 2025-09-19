Рейтинг@Mail.ru
Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/litva-2043050263.html
Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией
Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2025
Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией
Литва демонтировала все линии электропередач, связывавшие страну с Калининградской областью, сообщила пресс-служба литовского энергооператора Litgrid. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:03:00+03:00
2025-09-19T18:03:00+03:00
в мире
литва
россия
калининградская область
александр новак
рокас масюлис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7685bcd7f0e2a167b061703d87f2ce01.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Литва демонтировала все линии электропередач, связывавшие страну с Калининградской областью, сообщила пресс-служба литовского энергооператора Litgrid."Мы демонтировали провода всех линий, которые пересекали границу Литвы и Калининграда. Это не только физический демонтаж проводов, но и признак нашей полной интеграции в электросети континентальной Европы", — заявил глава Litgrid Рокас Масюлис.По его мнению, данный шаг укрепит "энергетическую независимость" Литвы.Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого: химическая и автомобильная промышленность находятся на грани выживания, энергоемкие отрасли — минус 10-15 процентов, а перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер.
https://ria.ru/20250225/demontazh-2001388080.html
https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html
литва
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130512/68/1305126858_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_c806aa91d9d5993ab460c2c1fde418d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, калининградская область, александр новак, рокас масюлис
В мире, Литва, Россия, Калининградская область, Александр Новак, Рокас Масюлис
Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией

Литва завершила демонтаж всех ЛЭП на границе с Калининградской областью

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Литва демонтировала все линии электропередач, связывавшие страну с Калининградской областью, сообщила пресс-служба литовского энергооператора Litgrid.
"Мы демонтировали провода всех линий, которые пересекали границу Литвы и Калининграда. Это не только физический демонтаж проводов, но и признак нашей полной интеграции в электросети континентальной Европы", — заявил глава Litgrid Рокас Масюлис.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
25 февраля, 01:00
По его мнению, данный шаг укрепит "энергетическую независимость" Литвы.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого: химическая и автомобильная промышленность находятся на грани выживания, энергоемкие отрасли — минус 10-15 процентов, а перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер.
Деревообрабатывающий завод Estonian Cell - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России
21 февраля, 08:00
 
В миреЛитваРоссияКалининградская областьАлександр НовакРокас Масюлис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала