Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией

Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией - РИА Новости, 19.09.2025

Литва заявила о демонтаже всех ЛЭП на границе с Россией

Литва демонтировала все линии электропередач, связывавшие страну с Калининградской областью, сообщила пресс-служба литовского энергооператора Litgrid.

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Литва демонтировала все линии электропередач, связывавшие страну с Калининградской областью, сообщила пресс-служба литовского энергооператора Litgrid."Мы демонтировали провода всех линий, которые пересекали границу Литвы и Калининграда. Это не только физический демонтаж проводов, но и признак нашей полной интеграции в электросети континентальной Европы", — заявил глава Litgrid Рокас Масюлис.По его мнению, данный шаг укрепит "энергетическую независимость" Литвы.Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого: химическая и автомобильная промышленность находятся на грани выживания, энергоемкие отрасли — минус 10-15 процентов, а перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер.

