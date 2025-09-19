https://ria.ru/20250919/krasnikov-2042881961.html
Российские ученые активно помогают экономике, заявил Красников
2025-09-19
Российские ученые активно помогают экономике как с точки зрения прогнозирования, так и в области народного хозяйства, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские ученые активно помогают экономике как с точки зрения прогнозирования, так и в области народного хозяйства, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Во-первых, члены РАН по экономическим вопросам активно взаимодействуют с Минэкономразвития России по части прогнозов. По налоговым изменениям, которые в прошлом году произошли для нашего бизнеса и для физических лиц, Академия наук также проводила анализ, давала свои замечания и предложения. Мы также активно работаем с точки зрения конечной продукции народного хозяйства", - сказал Красников. Например, академик Александр Иноземцев работает над созданием двигателей для авиации, другие ученые работают в области создания новых материалов, аддитивных технологий в космической сфере, в отрасли редкоземельных металлов, в энергетике, пояснил глава РАН. "Наши исследователи активно работают и сфере сельхознаук, что позволяет решать проблемы продовольственной безопасности, обеспечивать высокую урожайность, решая задачи в области селекции, животноводства. Сегодня, наверное, нет ни одной отрасли, где бы мы не участвовали", - добавил академик. По его словам, в добыче полезных ископаемых, например, это и разработка оборудования, и участие специалистов в разведке, чтобы оценить возможности региона с точки зрения оптимальной технологии извлечения ресурсов из недр. "И это лишь малая часть. Сегодня Российская академия наук в своей работе пронизывает все сферы", - заключил ученый. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
