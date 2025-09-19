https://ria.ru/20250919/krasnikov-2042876510.html
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути - РИА Новости, 19.09.2025
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути
Результаты работ российских академических ученых будут очень нужны для освоения Северного морского пути – прежде всего, для создания долгосрочного... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T04:54:00+03:00
2025-09-19T04:54:00+03:00
2025-09-19T04:54:00+03:00
наука
геннадий красников
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43056/17/430561786_0:51:800:501_1920x0_80_0_0_5fbf26f7e8e1e11af5997e1f60662db2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Результаты работ российских академических ученых будут очень нужны для освоения Северного морского пути – прежде всего, для создания долгосрочного климатического прогноза, благодаря которому можно будет рассчитывать потребность в атомных ледоколах, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников. "Очень важная сегодня проблема, связанная с будущим Северного морского пути – долгосрочный климатический прогноз. Мы должны четко понимать, какая будет ледовая обстановка, потому что новые атомные ледоколы рассчитаны на определенную ледовую нагрузку. И нужно знать, какая будет ледовая нагрузка через 10, 15, 20 лет, чтобы технические возможности ледоколов действительно ей соответствовали", - сказал Красников.
https://ria.ru/20250822/putin-2037086323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43056/17/430561786_53:0:768:536_1920x0_80_0_0_8b4c704c645bc38380af78a40c7d1215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий красников, российская академия наук, наука
Наука, Геннадий Красников, Российская академия наук, Наука
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути
Красников заявил, что результаты работ ученых будут нужны для освоения СМП