Рейтинг@Mail.ru
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
04:54 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/krasnikov-2042876510.html
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути - РИА Новости, 19.09.2025
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути
Результаты работ российских академических ученых будут очень нужны для освоения Северного морского пути – прежде всего, для создания долгосрочного... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T04:54:00+03:00
2025-09-19T04:54:00+03:00
наука
геннадий красников
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43056/17/430561786_0:51:800:501_1920x0_80_0_0_5fbf26f7e8e1e11af5997e1f60662db2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Результаты работ российских академических ученых будут очень нужны для освоения Северного морского пути – прежде всего, для создания долгосрочного климатического прогноза, благодаря которому можно будет рассчитывать потребность в атомных ледоколах, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников. "Очень важная сегодня проблема, связанная с будущим Северного морского пути – долгосрочный климатический прогноз. Мы должны четко понимать, какая будет ледовая обстановка, потому что новые атомные ледоколы рассчитаны на определенную ледовую нагрузку. И нужно знать, какая будет ледовая нагрузка через 10, 15, 20 лет, чтобы технические возможности ледоколов действительно ей соответствовали", - сказал Красников.
https://ria.ru/20250822/putin-2037086323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43056/17/430561786_53:0:768:536_1920x0_80_0_0_8b4c704c645bc38380af78a40c7d1215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий красников, российская академия наук, наука
Наука, Геннадий Красников, Российская академия наук, Наука
Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути

Красников заявил, что результаты работ ученых будут нужны для освоения СМП

© Фото : из архива атомохода «Вайгач»Атомный ледокол "Вайгач"
Атомный ледокол Вайгач - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : из архива атомохода «Вайгач»
Атомный ледокол "Вайгач" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Результаты работ российских академических ученых будут очень нужны для освоения Северного морского пути – прежде всего, для создания долгосрочного климатического прогноза, благодаря которому можно будет рассчитывать потребность в атомных ледоколах, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
"Очень важная сегодня проблема, связанная с будущим Северного морского пути – долгосрочный климатический прогноз. Мы должны четко понимать, какая будет ледовая обстановка, потому что новые атомные ледоколы рассчитаны на определенную ледовую нагрузку. И нужно знать, какая будет ледовая нагрузка через 10, 15, 20 лет, чтобы технические возможности ледоколов действительно ей соответствовали", - сказал Красников.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин назвал Северный морской путь значимым для России
22 августа, 22:50
 
НаукаГеннадий КрасниковРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала