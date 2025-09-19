https://ria.ru/20250919/krasnikov-2042876510.html

Академик оценил перспективы освоения Северного морского пути

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Результаты работ российских академических ученых будут очень нужны для освоения Северного морского пути – прежде всего, для создания долгосрочного климатического прогноза, благодаря которому можно будет рассчитывать потребность в атомных ледоколах, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников. "Очень важная сегодня проблема, связанная с будущим Северного морского пути – долгосрочный климатический прогноз. Мы должны четко понимать, какая будет ледовая обстановка, потому что новые атомные ледоколы рассчитаны на определенную ледовую нагрузку. И нужно знать, какая будет ледовая нагрузка через 10, 15, 20 лет, чтобы технические возможности ледоколов действительно ей соответствовали", - сказал Красников.

