Южная Корея не планирует новых санкций против России, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.09.2025
09:15 19.09.2025 (обновлено: 10:15 19.09.2025)
Южная Корея не планирует новых санкций против России, заявил глава МИД
в мире
южная корея
россия
сеул
СЕУЛ, 19 сен - РИА Новости. Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ, но каких-то новых инициатив по сотрудничеству также нет, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле. "Южная Корея в данный момент не планирует... дополнительных санкций против России", - заявил глава МИД Южной Кореи в ответ на вопрос журналиста о возможности дополнительных санкций вслед за Европой.Министр отметил, что в Сеуле понимают, что в Европе проблема конфликта РФ с Украиной воспринимается как "главная и важнейшая тема", и Южная Корея до сих пор также очень внимательно наблюдала за ситуацией, так как КНДР заключила "военный союз с Россией"."На данный момент у нас нет планов... по созданию каких-либо инициатив по сотрудничеству с Россией", - добавил Чо Хён.
в мире, южная корея, россия, сеул
В мире, Южная Корея, Россия, Сеул
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 19 сен - РИА Новости. Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ, но каких-то новых инициатив по сотрудничеству также нет, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле.
"Южная Корея в данный момент не планирует... дополнительных санкций против России", - заявил глава МИД Южной Кореи в ответ на вопрос журналиста о возможности дополнительных санкций вслед за Европой.
Министр отметил, что в Сеуле понимают, что в Европе проблема конфликта РФ с Украиной воспринимается как "главная и важнейшая тема", и Южная Корея до сих пор также очень внимательно наблюдала за ситуацией, так как КНДР заключила "военный союз с Россией".
"На данный момент у нас нет планов... по созданию каких-либо инициатив по сотрудничеству с Россией", - добавил Чо Хён.
