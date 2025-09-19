https://ria.ru/20250919/koreja-2042894748.html

Южная Корея не планирует новых санкций против России, заявил глава МИД

СЕУЛ, 19 сен - РИА Новости. Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ, но каких-то новых инициатив по сотрудничеству также нет, заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён на пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле. "Южная Корея в данный момент не планирует... дополнительных санкций против России", - заявил глава МИД Южной Кореи в ответ на вопрос журналиста о возможности дополнительных санкций вслед за Европой.Министр отметил, что в Сеуле понимают, что в Европе проблема конфликта РФ с Украиной воспринимается как "главная и важнейшая тема", и Южная Корея до сих пор также очень внимательно наблюдала за ситуацией, так как КНДР заключила "военный союз с Россией"."На данный момент у нас нет планов... по созданию каких-либо инициатив по сотрудничеству с Россией", - добавил Чо Хён.

