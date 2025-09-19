Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин выразил надежду на справедливую среду для китайских фирм в США - РИА Новости, 19.09.2025
18:34 19.09.2025
Си Цзиньпин выразил надежду на справедливую среду для китайских фирм в США
Китай надеется, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в пятницу председатель КНР Си... РИА Новости, 19.09.2025
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Китай надеется, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "Надеемся, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминирующую среду для инвестиционной деятельности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
китай
сша
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Си Цзиньпин заявил о важности отношений между Китаем и США
