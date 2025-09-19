https://ria.ru/20250919/kitaj-2043062549.html

Си Цзиньпин выразил надежду на справедливую среду для китайских фирм в США

Си Цзиньпин выразил надежду на справедливую среду для китайских фирм в США - РИА Новости, 19.09.2025

Си Цзиньпин выразил надежду на справедливую среду для китайских фирм в США

Китай надеется, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в пятницу председатель КНР Си... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:34:00+03:00

2025-09-19T18:34:00+03:00

2025-09-19T18:34:00+03:00

в мире

китай

сша

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992656_0:135:3016:1831_1920x0_80_0_0_e45aa79f323b4fbff1620dd1cceda83a.jpg

ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Китай надеется, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "Надеемся, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминирующую среду для инвестиционной деятельности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20250919/otnosheniya-2043060851.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп