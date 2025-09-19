https://ria.ru/20250919/kitaj-2043062549.html
Си Цзиньпин выразил надежду на справедливую среду для китайских фирм в США
ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Китай надеется, что США обеспечат открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. "Надеемся, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминирующую среду для инвестиционной деятельности", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
