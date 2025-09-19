В Париже пройдет церемония памяти Чарли Кирка
В Париже пройдет церемония памяти застреленного активиста Чарли Кирка
© AP Photo / Ross D. FranklinМемориал на месте убийства Чарли Кирка
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Церемония памяти американского консервативного активиста Чарли Кирка, застреленного на прошлой неделе, пройдет в пятницу в Париже.
Акция пройдет по инициативе сторонников политической организации "Республиканцы за границей" (англ. Republicans Overseas), созданной для проживающих за рубежом граждан США. На мероприятии выступят правые активисты, журналисты и политики, в том числе связанные с партией экс-кандидата в президенты Франции Эрика Земмура "Отвоевание".
Мероприятие начнется в 18 часов (19.00 мск) около установленной в центре Парижа статуи выдающегося французского и американского деятеля Жильбера де Ла Файета.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
