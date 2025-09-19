https://ria.ru/20250919/kiev-2043096672.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.09.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в пятницу в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T21:56:00+03:00
2025-09-19T21:56:00+03:00
2025-09-19T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в пятницу в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве и Киевской области объявили в 21.38. Позднее ее также объявили в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250919/chernigov-2043096492.html
киев
киевская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу