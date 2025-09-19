https://ria.ru/20250919/itogi-2042930314.html

В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц

В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц - РИА Новости, 19.09.2025

В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц

Избирательные комиссии 20 субъектов, где проходили прямые выборы высших должностных лиц, уже подвели итоги голосования, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии 20 субъектов, где проходили прямые выборы высших должностных лиц, уже подвели итоги голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Нашими комиссиями уже подведены результаты выборов высших должностных лиц во всех 20 субъектах Российской Федерации, где они проводились, и депутатов законодательных органов 11 субъектов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России. Она отметила, что при подведении итогов выборов в региональные избиркомы поступило всего шесть особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса, все они от КПРФ. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

россия

