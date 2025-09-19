Рейтинг@Mail.ru
В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц - РИА Новости, 19.09.2025
11:26 19.09.2025
В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц
В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц - РИА Новости, 19.09.2025
В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц
Избирательные комиссии 20 субъектов, где проходили прямые выборы высших должностных лиц, уже подвели итоги голосования, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии 20 субъектов, где проходили прямые выборы высших должностных лиц, уже подвели итоги голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Нашими комиссиями уже подведены результаты выборов высших должностных лиц во всех 20 субъектах Российской Федерации, где они проводились, и депутатов законодательных органов 11 субъектов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России. Она отметила, что при подведении итогов выборов в региональные избиркомы поступило всего шесть особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса, все они от КПРФ. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
россия
политика, россия, элла памфилова, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Элла Памфилова, КПРФ, Единый день голосования — 2025
В 20 регионах уже подвели итоги выборов высших должностных лиц

Избиркомы 20 субъектов уже подвели итоги прямых выборов высших должностных лиц

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избирательные комиссии 20 субъектов, где проходили прямые выборы высших должностных лиц, уже подвели итоги голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Нашими комиссиями уже подведены результаты выборов высших должностных лиц во всех 20 субъектах Российской Федерации, где они проводились, и депутатов законодательных органов 11 субъектов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Она отметила, что при подведении итогов выборов в региональные избиркомы поступило всего шесть особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса, все они от КПРФ.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Голосование на выборах в Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Определились победители губернаторских выборов по итогам ЕДГ-2025
Политика Россия Элла Памфилова КПРФ Единый день голосования — 2025
 
 
