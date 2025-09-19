МИД Испании пока не рассматривает вопрос о разрыве дипотношений с Израилем

Рейтинг@Mail.ru
12:02 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ispaniya-2042945823.html
МАДРИД, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о разрыве дипломатических отношений с Израилем пока не рассматривается, несмотря на призывы некоторых партнёров по правящей коалиции, передает в пятницу новостное агентство EFE. "Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес исключил на данный момент возможность разрыва дипломатических отношений с Израилем, как того требуют некоторые его партнёры по правительству", - пишет агентство. По его информации, выступая перед журналистами в Луксоре во время государственного визита короля Испании в Египет, Альбарес подчеркнул, что главная цель сейчас - "принятие решений, которые абсолютно необходимы, чтобы Израиль не мог продолжать военную кампанию в Газе и эту бесконечную бойню". По его словам, настал момент положить конец насильственному перемещению населения и блокаде, мешающей нормальным поставкам продовольствия в сектор. Ранее МИД Испании вызвал временную поверенную в делах Израиля в Мадриде Дану Эрлих для выражения протеста против "неприемлемых" заявлений главы МИД Израиля Гидеона Саара в адрес Испании и премьер-министра Педро Санчеса. Отношения Испании и Израиля обострились после того, как в прошлый понедельник Санчес объявил пакет ограничительных мер против Израиля в ответ на действия в Газе. Израиль назвал шаги "антисемитскими" и ввёл санкции против испанских министров Йоланды Диас и Сиры Рего. Правительство Испании категорически отвергло обвинения в антисемитизме со стороны Израиля, а также раскритиковало решение запретить въезд в страну двум членам кабинета министров королевства.
© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
МАДРИД, 19 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о разрыве дипломатических отношений с Израилем пока не рассматривается, несмотря на призывы некоторых партнёров по правящей коалиции, передает в пятницу новостное агентство EFE.
"Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес исключил на данный момент возможность разрыва дипломатических отношений с Израилем, как того требуют некоторые его партнёры по правительству", - пишет агентство.
По его информации, выступая перед журналистами в Луксоре во время государственного визита короля Испании в Египет, Альбарес подчеркнул, что главная цель сейчас - "принятие решений, которые абсолютно необходимы, чтобы Израиль не мог продолжать военную кампанию в Газе и эту бесконечную бойню". По его словам, настал момент положить конец насильственному перемещению населения и блокаде, мешающей нормальным поставкам продовольствия в сектор.
Ранее МИД Испании вызвал временную поверенную в делах Израиля в Мадриде Дану Эрлих для выражения протеста против "неприемлемых" заявлений главы МИД Израиля Гидеона Саара в адрес Испании и премьер-министра Педро Санчеса.
Отношения Испании и Израиля обострились после того, как в прошлый понедельник Санчес объявил пакет ограничительных мер против Израиля в ответ на действия в Газе. Израиль назвал шаги "антисемитскими" и ввёл санкции против испанских министров Йоланды Диас и Сиры Рего. Правительство Испании категорически отвергло обвинения в антисемитизме со стороны Израиля, а также раскритиковало решение запретить въезд в страну двум членам кабинета министров королевства.
