Еврокомиссия предложила запретить импорт СПГ из России
Еврокомиссия предложила запретить импорт СПГ из России - РИА Новости, 19.09.2025
Еврокомиссия предложила запретить импорт СПГ из России
Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы хотим урезать эти доходы (РФ - ред.). Так что мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
Новости
