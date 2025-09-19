Еврокомиссия предложила запретить импорт СПГ из России

Рейтинг@Mail.ru
15:01 19.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы хотим урезать эти доходы (РФ - ред.). Так что мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим урезать эти доходы (РФ - ред.). Так что мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
РоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЭкономика
 
 
