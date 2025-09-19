Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, как защититься от гриппа - РИА Новости, 19.09.2025
02:38 19.09.2025
Онищенко рассказал, как защититься от гриппа
2025-09-19T02:38:00+03:00
2025-09-19T02:38:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Детям и взрослым нужно обязательно сделать прививку от гриппа, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Обязательно нужно сделать гриппозную прививку. Есть детская вакцина, она от взрослой отличается тем, что там меньше доза, потому что у детей иммунитет более здоровый, ему не нужно вводить двойную дозу, чтобы выработался антиген, антитела", - рассказал Онищенко. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, они уже поставляются в регионы. Препараты созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дала старт всероссийской кампании по вакцинации от гриппа.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Детям и взрослым нужно обязательно сделать прививку от гриппа, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Обязательно нужно сделать гриппозную прививку. Есть детская вакцина, она от взрослой отличается тем, что там меньше доза, потому что у детей иммунитет более здоровый, ему не нужно вводить двойную дозу, чтобы выработался антиген, антитела", - рассказал Онищенко.
Прививка - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Жители Татарстана могут привиться от гриппа на избирательных участках
14 сентября, 14:15
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, они уже поставляются в регионы. Препараты созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дала старт всероссийской кампании по вакцинации от гриппа.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Эпидемии ОРВИ в России не будет, заявил Онищенко
17 сентября, 02:39
 
Общество Россия Владивосток Геннадий Онищенко Алексей Кузнецов Анна Попова Российская академия наук Российская академия образования Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Грипп
 
 
