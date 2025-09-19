https://ria.ru/20250919/gripp-2042868744.html

Онищенко рассказал, как защититься от гриппа

Онищенко рассказал, как защититься от гриппа

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Детям и взрослым нужно обязательно сделать прививку от гриппа, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Обязательно нужно сделать гриппозную прививку. Есть детская вакцина, она от взрослой отличается тем, что там меньше доза, потому что у детей иммунитет более здоровый, ему не нужно вводить двойную дозу, чтобы выработался антиген, антитела", - рассказал Онищенко. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, они уже поставляются в регионы. Препараты созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дала старт всероссийской кампании по вакцинации от гриппа.

россия

владивосток

2025

