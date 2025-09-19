https://ria.ru/20250919/germanija-2042947583.html

В Германии предложили создать стену из дронов вдоль восточной границы НАТО

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать "стену дронов" вдоль всей восточной границы НАТО. Ранее агентство Рейтер сообщало, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на предстоящей неделе обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. "Нам нужна защита от беспилотников на восточном фланге НАТО, вдоль всей восточной границы НАТО. Так что да, эта стена будет",- заявил Рёттген в эфире телеканала ZDF. По его словам, методы ведения войны изменились и из этого еще раньше нужно было сделать вывод о необходимости приобрести беспилотники. "Армия будущего уже не такая, как раньше. И возможности беспилотников, совершенно разных - разведывательных, оборонительных, ударных, дронов-ловушек - всё это нам понадобится. Это станет неотъемлемой частью обороноспособности",- подчеркнул политик. При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока. "Я против того, чтобы мы это делали. НАТО должно сделать всё возможное для поддержки Украины, но до порога собственного участия в конфликте", - добавил он. Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники. Лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на это сказала, что если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.

