Рейтинг@Mail.ru
В Германии предложили создать стену из дронов вдоль восточной границы НАТО - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/germanija-2042947583.html
В Германии предложили создать стену из дронов вдоль восточной границы НАТО
В Германии предложили создать стену из дронов вдоль восточной границы НАТО - РИА Новости, 19.09.2025
В Германии предложили создать стену из дронов вдоль восточной границы НАТО
Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать "стену дронов" вдоль всей... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:07:00+03:00
2025-09-19T12:07:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
норберт реттген
андрюс кубилюс
сара вагенкнехт
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать "стену дронов" вдоль всей восточной границы НАТО. Ранее агентство Рейтер сообщало, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на предстоящей неделе обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. "Нам нужна защита от беспилотников на восточном фланге НАТО, вдоль всей восточной границы НАТО. Так что да, эта стена будет",- заявил Рёттген в эфире телеканала ZDF. По его словам, методы ведения войны изменились и из этого еще раньше нужно было сделать вывод о необходимости приобрести беспилотники. "Армия будущего уже не такая, как раньше. И возможности беспилотников, совершенно разных - разведывательных, оборонительных, ударных, дронов-ловушек - всё это нам понадобится. Это станет неотъемлемой частью обороноспособности",- подчеркнул политик. При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока. "Я против того, чтобы мы это делали. НАТО должно сделать всё возможное для поддержки Украины, но до порога собственного участия в конфликте", - добавил он. Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники. Лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на это сказала, что если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
https://ria.ru/20250919/polsha-2042935489.html
https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html
https://ria.ru/20250919/zakharova-2042915246.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, норберт реттген, андрюс кубилюс, сара вагенкнехт, нато, евросоюз, хдс/хсс
В мире, Польша, Украина, Россия, Норберт Реттген, Андрюс Кубилюс, Сара Вагенкнехт, НАТО, Евросоюз, ХДС/ХСС
В Германии предложили создать стену из дронов вдоль восточной границы НАТО

Депутат Реттген призвал создать стену дронов вдоль восточной границы НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил о необходимости создать "стену дронов" вдоль всей восточной границы НАТО.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на предстоящей неделе обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока.
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
НАТО и Запад не знают причину инцидента с БПЛА в Польше, пишет CNN
Вчера, 11:34
"Нам нужна защита от беспилотников на восточном фланге НАТО, вдоль всей восточной границы НАТО. Так что да, эта стена будет",- заявил Рёттген в эфире телеканала ZDF.
По его словам, методы ведения войны изменились и из этого еще раньше нужно было сделать вывод о необходимости приобрести беспилотники.
"Армия будущего уже не такая, как раньше. И возможности беспилотников, совершенно разных - разведывательных, оборонительных, ударных, дронов-ловушек - всё это нам понадобится. Это станет неотъемлемой частью обороноспособности",- подчеркнул политик.
При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.
"Я против того, чтобы мы это делали. НАТО должно сделать всё возможное для поддержки Украины, но до порога собственного участия в конфликте", - добавил он.
Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники. Лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на это сказала, что если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Захарова назвала обвинения в адрес России из-за БПЛА в Польше голословными
Вчера, 10:32
 
В миреПольшаУкраинаРоссияНорберт РеттгенАндрюс КубилюсСара ВагенкнехтНАТОЕвросоюзХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала