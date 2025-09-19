https://ria.ru/20250919/fsb-2042914752.html
ФСБ показала коробки из-под бананов, в которых пытались ввезти кокаин
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ФСБ показала множество коробок из-под бананов, в которых в Россию пытались ввезти кокаин на более чем 20 миллиардов рублей. Свыше 1,5 тонн кокаина, привезенного на судне из Эквадора, изъяли в порту Петербурга, сообщила ФСБ. Стоимость партии на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей. Наркотик был в контейнере, прибывшем с грузом бананов. Возбуждено уголовное дело. На кадрах оперативной видеосъемки видны десятки коробок для бананов в контейнере. "Сейчас приступим к вскрытию коробок", - звучит голос за кадром.
Коробки из-под бананов, в которых был кокаин
Вот так выглядят коробки из-под бананов, в которых из Латинской Америки в Россию пытались ввезти более 1,5 тонн кокаина на 20 млрд рублей.
