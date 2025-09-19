Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нашли контейнер с полутора тоннами кокаина
10:06 19.09.2025 (обновлено: 19:46 19.09.2025)
В Петербурге нашли контейнер с полутора тоннами кокаина
В Петербурге нашли контейнер с полутора тоннами кокаина - РИА Новости, 19.09.2025
В Петербурге нашли контейнер с полутора тоннами кокаина
В порту Санкт-Петербурга обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина, прибывший из Эквадора, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 19.09.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
эквадор
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина, прибывший из Эквадора, сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина. &lt;...&gt; В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа на территории порта Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)", — говорится в заявлении.Оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей, указали в ведомстве.Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Устанавливаются личности всех причастных к преступлению.
2025
Коробки из-под бананов, в которых был кокаин
Вот так выглядят коробки из-под бананов, в которых из Латинской Америки в Россию пытались ввезти более 1,5 тонн кокаина на 20 млрд рублей.
происшествия, санкт-петербург, россия, эквадор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Эквадор, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

В Петербурге нашли контейнер с полутора тоннами кокаина

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина, прибывший из Эквадора, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина. <...> В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа на территории порта Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)", — говорится в заявлении.
Оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей, указали в ведомстве.
Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Устанавливаются личности всех причастных к преступлению.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЭквадорФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
