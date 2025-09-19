https://ria.ru/20250919/fsb-2042907495.html

В Петербурге нашли контейнер с полутора тоннами кокаина

В порту Санкт-Петербурга обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина, прибывший из Эквадора, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В порту Санкт-Петербурга обнаружили контейнер с полутора тоннами кокаина, прибывший из Эквадора, сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина. <...> В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа на территории порта Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)", — говорится в заявлении.Оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей, указали в ведомстве.Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Устанавливаются личности всех причастных к преступлению.

