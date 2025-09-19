https://ria.ru/20250919/evropa--2042969485.html
Эксперт объяснил, почему Европа затягивает украинский конфликт
2025-09-19T13:46:00+03:00
2025-09-19T13:46:00+03:00
2025-09-19T13:46:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
дмитрий стефанович
российская академия наук
ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости. Европе нужно затягивание украинского конфликта, чтобы он подольше был проблемой для России и подольше заставлял США нести ответственность за европейскую безопасность, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. "Действительно, произошла своего рода рутинизация (украинского конфликта – ред.). В целом это пример того, что ситуация отсутствия конфликтов по границам великих держав, это в общем-то исключение, а не правило, то есть большую часть человеческой истории у всех на границах где-то горело", - заявил Стефанович на полях Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. По его словам, понятно, что "для нас Украина - это гораздо более важный вопрос, но с другой стороны, у Китая периодически полыхает на границе с Индией, есть Тайвань". "У США есть южная граница, где существуют огромные проблемы, в Европе сейчас пока ещё ничего нового не полыхнуло, кроме украинского конфликта, но я думаю, что это временное затишье, если говорить про Ближний Восток или про Африку, там всё тоже наглядно", - добавил он. "Все это достаточно печально, потому что большинство инициатив, в том числе наших китайских друзей, направлено на то, чтобы создать какие-то глобальные системы безопасности, чтобы избежать этого. Но, к сожалению, пока, как раз идёт тренд на нормализацию вооружённых столкновений, что в целом не очень хорошо, потому что это всё поглощает огромное количество ресурсов, которые можно было бы потратить на решение каких-то более важных глобальных проблем", - указал аналитик. При этом он подчеркнул, что есть определённое количество людей, которые заинтересованы в продолжении и затягивании тех или иных конфликтов. "Очевидно, что сейчас в контексте украинского конфликта для Европы это не жизненно важный, но крайне важный вопрос, чтобы конфликт продолжался подольше, чтобы он подольше был проблемой для России и подольше заставлял США нести ответственность за европейскую безопасность", - считает он. При этом он добавил, что "такие круги есть, но не всегда эти интересы разделяются в странах целиком, даже в рамках истеблишмента той или иной страны могут быть разные мнения". "Внезапно в Европе дипломатию стали воспринимать, как какой-то подарок для тех, с кем ты занимаешься дипломатией. Ну это же совершенно не так, потому что и дипломатия, и тот же контроль над вооружениями, это не что-то хорошее ради радости всего человечества, это нормальный инструмент национальной безопасности. А то, что в Европе внезапно решили, что дипломатия им не нужна, это их проблема", - добавил он.
