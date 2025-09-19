Рейтинг@Mail.ru
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью" - РИА Новости, 19.09.2025
15:04 19.09.2025
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
Евросоюз в 19-м пакете санкций вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 19.09.2025
экономика
урсула фон дер ляйен
роснефть
газпром нефть
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Евросоюз в 19-м пакете санкций вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.
экономика, урсула фон дер ляйен, роснефть, газпром нефть, еврокомиссия
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Роснефть, Газпром нефть, Еврокомиссия
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"

ЕС в 19-м пакете санкций введет запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Евросоюз в 19-м пакете санкций вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенРоснефтьГазпром нефтьЕврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
