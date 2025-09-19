https://ria.ru/20250919/es-2042988479.html
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью" - РИА Новости, 19.09.2025
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
Евросоюз в 19-м пакете санкций вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 19.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Евросоюз в 19-м пакете санкций вводит полный запрет на сделки с российскими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть", заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Все транзакции с крупными энергетическими компаниями "Роснефть" и "Газпромнефть" теперь будут полностью запрещены", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.
ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
