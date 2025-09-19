Рейтинг@Mail.ru
ЕС в 19-м пакете санкций снизили ценовой потолок на сырую нефть
15:02 19.09.2025 (обновлено: 15:17 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/es-2042988147.html
ЕС в 19-м пакете санкций снизили ценовой потолок на сырую нефть
урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы только что снизили ценовой потолок на сырую нефть до 47,6 долларов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Евросоюз расширит антироссийские санкции
Вчера, 14:59
Евросоюз расширит антироссийские санкции
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
Евросоюз
В мире
 
 
