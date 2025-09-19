https://ria.ru/20250919/es-2042988147.html
ЕС в 19-м пакете санкций снизили ценовой потолок на сырую нефть
ЕС в 19-м пакете санкций снизили ценовой потолок на сырую нефть - РИА Новости, 19.09.2025
ЕС в 19-м пакете санкций снизили ценовой потолок на сырую нефть
ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:02:00+03:00
2025-09-19T15:02:00+03:00
2025-09-19T15:17:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы только что снизили ценовой потолок на сырую нефть до 47,6 долларов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЕС в 19-м пакете санкций снизили ценовой потолок на сырую нефть
ЕС в 19-м пакете санкций снизили ценовой потолок на сырую нефть до $47,6