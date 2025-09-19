Рейтинг@Mail.ru
ЕС вводит санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть
14:57 19.09.2025 (обновлено: 15:19 19.09.2025)
ЕС вводит санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
россия
москва
владимир путин
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим санкции против еще 118 судов теневого флота. В общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
москва
урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, россия, москва, владимир путин
Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин
© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы вводим санкции против еще 118 судов теневого флота. В общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
FT: ЕК может разморозить средства для Венгрии ради санкций против России
Вчера, 15:16
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В новый пакет санкций ЕК могут войти меры против криптовалютных платформ
Вчера, 14:54
 
