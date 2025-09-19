https://ria.ru/20250919/es-2042986748.html

ЕС вводит санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть

ЕС вводит санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть - РИА Новости, 19.09.2025

ЕС вводит санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть

ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:57:00+03:00

2025-09-19T14:57:00+03:00

2025-09-19T15:19:00+03:00

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

в мире

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_5013b0f3149fbc6e8607752b193c9d5b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. ЕС вводит санкции против еще 118 судов, которые подозревает в транспортировке российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим санкции против еще 118 судов теневого флота. В общей сложности под санкциями ЕС теперь более 560 судов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250919/ek-2042992283.html

https://ria.ru/20250919/rossiya-2042986150.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире, россия, москва, владимир путин