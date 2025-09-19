https://ria.ru/20250919/es-2042965073.html

ЕС прорабатывает детали кредитов для Украины на основе российских активов

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз прорабатывает технические детали предоставления Украине кредитов на основе российских активов, РИА Новости, 19.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз прорабатывает технические детали предоставления Украине кредитов на основе российских активов, заморозку которых на Западе Россия не раз называла воровством. Ранее в сентябре Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. "Что касается репарационного кредита, то, как объявила президент (ЕК – ред.) Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед Европарламентом, это будет кредит с ограниченными ресурсами для Украины, финансируемый за счет остатков наличности в иммобилизованных активах российского ЦБ… Сейчас мы работаем над техническими деталями, решая определенные проблемы и вопросы, чтобы создать юридически и финансово надежный инструмент, который, что немаловажно, может быть масштабирован на уровне большой семерки, и наши партнеры проявили интерес к использованию аналогичного подхода", - заявил на брифинге в Копенгагене Домбровскис. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

