https://ria.ru/20250919/ekspert-2042955737.html

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужны авианосцы

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужны авианосцы - РИА Новости, 19.09.2025

Эксперт рассказал, зачем Китаю нужны авианосцы

Авианосцы нужны Китаю в качестве потенциала проецирования силы на большое расстояние, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:38:00+03:00

2025-09-19T12:38:00+03:00

2025-09-19T12:38:00+03:00

китай

пекин

украина

дмитрий стефанович

российская академия наук

j-15

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

ПЕКИН, 19 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Авианосцы нужны Китаю в качестве потенциала проецирования силы на большое расстояние, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Ранее китайская государственная газета Global Times сообщала, что третий авианосец "Фуцзянь", как ожидается, вступит на вооружение страны до конца 2025 года. "Что касается авианосцев, мне кажется, тут идея в том, чтобы создать потенциал проецирования силы на большое расстояние, условно говоря, чтобы не быть запертым за островными цепями в соответствии с американскими планами", - заявил Стефанович на полях Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. Он отметил, что "Китай последовательно наращивает возможности, чтобы, во-первых, прорваться за эти острова, во-вторых, вести какие-то операции на значительном удалении от своей территории, без авианосца это сделать невозможно, тем более что у Китая всё-таки есть морская часть инициативы "Один пояс, один путь", есть достаточно активная политика в Африке, опять же нельзя забывать и про Пакистан". "Вот поэтому Китаю это всё нужно", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, для чего Китай строит авианосцы, учитывая, что Тайвань и острова Южно-Китайского моря, представляющие для Пекина приоритетный интерес, находятся рядом. Другое дело, указал он, что "многие, в том числе, например, наши индийские друзья, очень волнуются по этому поводу, считая, что это все по их душу, это, наверное, тоже не совсем правильно". "И это на самом деле вообще одна из самых больших проблем, что за редким исключением, какое бы государство ни наращивало свой потенциал, каждый из его возможных противников, примеривает это, скажем так, на себя", - указал эксперт. Китай на данный момент имеет на вооружении два авианосца – "Ляонин" и "Шаньдун". Третий авианосец "Фуцзянь", получивший название в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны, в июне 2022 года был спущен на воду, в ноябре прошлого года он прошел швартовные испытания. "Фуцзянь" стал первым китайским авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированный и построенный в КНР. Полное водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн. Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера "Варяг". По договору о разделе Черноморского флота СССР "Варяг" перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил и модернизировал его как авианосец и переименовал в "Ляонин" в честь провинции на северо-востоке страны. Работы по перестройке корабля начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году, первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году, а в сентябре 2012 года он вошел в состав ВМС Китая. В ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца. "Шаньдун" является вторым авианосцем на вооружении Китая и первым собственного производства КНР, его конструкция повторяет конструкцию "Ляонина". Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая.

https://ria.ru/20250414/j-36-2010761772.html

https://ria.ru/20250424/xpeng-2013082460.html

https://ria.ru/20250918/bezopasnost-2042622851.html

китай

пекин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, украина, дмитрий стефанович, российская академия наук, j-15, в мире