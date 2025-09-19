Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/ek-2042990913.html
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине - РИА Новости, 19.09.2025
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:12:00+03:00
2025-09-19T15:12:00+03:00
украина
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204271_0:117:2994:1801_1920x0_80_0_0_b9d7f9189b03f4c1872598aec685068c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Мы должны четко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением", - сказала она.
https://ria.ru/20250919/sanktsii-2042990023.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204271_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_a13c091ac52939a17283fcb79ff8f7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине

ЕК предложила использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине.
"Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов. Мы должны четко заявить: это война России, и виновный должен за это заплатить. С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением", - сказала она.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний
Вчера, 15:10
 
УкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала