ЕК предложила ввести санкции против компаний из КНР
ЕК предложила ввести санкции против покупающих российскую нефть компаний из КНР
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.