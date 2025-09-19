https://ria.ru/20250919/ek-2042990529.html

ЕК предложила ввести санкции против компаний из КНР

ЕК предложила ввести санкции против компаний из КНР - РИА Новости, 19.09.2025

ЕК предложила ввести санкции против компаний из КНР

Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:10:00+03:00

2025-09-19T15:10:00+03:00

2025-09-19T15:20:00+03:00

китай

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102331/20/1023312019_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_5d7d08b14384b14ed898d88d1f257a81.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250919/es-2042988479.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире