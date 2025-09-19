Рейтинг@Mail.ru
Спутник "Бион-М" начал спуск с орбиты - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/dvigateli-2042905814.html
Спутник "Бион-М" начал спуск с орбиты
Спутник "Бион-М" начал спуск с орбиты - РИА Новости, 19.09.2025
Спутник "Бион-М" начал спуск с орбиты
Двигатели спускаемого аппарата "Бион-М" №2, на котором 75 мышей вернутся на Землю из космоса, отработали на торможение перед спуском с орбиты, сообщил в пятницу РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T10:00:00+03:00
2025-09-19T10:00:00+03:00
земля
байконур (город)
роскосмос
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Двигатели спускаемого аппарата "Бион-М" №2, на котором 75 мышей вернутся на Землю из космоса, отработали на торможение перед спуском с орбиты, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Сегодня в оренбургских степях ожидаем приземление спускаемого аппарата "Бион-М" №2. Двигатели спускаемого аппарата, согласно программе полета, отработали импульс на торможение, подняты три поисковых вертолета", - говорится в сообщении. "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат был доставлен на высокоширотную орбиту высотой 370-380 километров. В течение полёта "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно. Помимо мышей на борту аппарата находились более 1,5 тысяч мух-дрозофил. Кроме того, на "Бионе" были поставлены эксперименты со стволовыми клетками животных и человека, лекарственными растениями, семенами и водорослями, а также микроорганизмами. Также ученые разместили снаружи "Биона" имитатор метеорита с микроорганизмами, чтобы узнать, могут ли они выжить при входе в атмосферу.
https://ria.ru/20250813/ssha-2035036394.html
https://ria.ru/20250702/uchenyj-2026643426.html
земля
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, байконур (город), роскосмос, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук
Земля, Байконур (город), Роскосмос, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук
Спутник "Бион-М" начал спуск с орбиты

Спутник "Бион-М" с 75 мышами начал спуск с орбиты перед возвращением на Землю

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Двигатели спускаемого аппарата "Бион-М" №2, на котором 75 мышей вернутся на Землю из космоса, отработали на торможение перед спуском с орбиты, сообщил в пятницу "Роскосмос".
"Сегодня в оренбургских степях ожидаем приземление спускаемого аппарата "Бион-М" №2. Двигатели спускаемого аппарата, согласно программе полета, отработали импульс на торможение, подняты три поисковых вертолета", - говорится в сообщении.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
США впервые за почти 50 лет вывели на орбиту навигационный спутник
13 августа, 15:37
"Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат был доставлен на высокоширотную орбиту высотой 370-380 километров.
В течение полёта "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно.
Помимо мышей на борту аппарата находились более 1,5 тысяч мух-дрозофил. Кроме того, на "Бионе" были поставлены эксперименты со стволовыми клетками животных и человека, лекарственными растениями, семенами и водорослями, а также микроорганизмами. Также ученые разместили снаружи "Биона" имитатор метеорита с микроорганизмами, чтобы узнать, могут ли они выжить при входе в атмосферу.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Ученый рассказал о возможном запуске биоспутника "Возврат-МКА-Л"
2 июля, 03:56
 
ЗемляБайконур (город)РоскосмосИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала