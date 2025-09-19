https://ria.ru/20250919/dvigateli-2042905814.html

Спутник "Бион-М" начал спуск с орбиты

Двигатели спускаемого аппарата "Бион-М" №2, на котором 75 мышей вернутся на Землю из космоса, отработали на торможение перед спуском с орбиты, сообщил в пятницу

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Двигатели спускаемого аппарата "Бион-М" №2, на котором 75 мышей вернутся на Землю из космоса, отработали на торможение перед спуском с орбиты, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Сегодня в оренбургских степях ожидаем приземление спускаемого аппарата "Бион-М" №2. Двигатели спускаемого аппарата, согласно программе полета, отработали импульс на торможение, подняты три поисковых вертолета", - говорится в сообщении. "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат был доставлен на высокоширотную орбиту высотой 370-380 километров. В течение полёта "Роскосмос" показывал видеоролики с мышами на борту "Биона-М" №2, а Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно. Помимо мышей на борту аппарата находились более 1,5 тысяч мух-дрозофил. Кроме того, на "Бионе" были поставлены эксперименты со стволовыми клетками животных и человека, лекарственными растениями, семенами и водорослями, а также микроорганизмами. Также ученые разместили снаружи "Биона" имитатор метеорита с микроорганизмами, чтобы узнать, могут ли они выжить при входе в атмосферу.

