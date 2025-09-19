https://ria.ru/20250919/dolgi-2042858145.html

Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян

2025-09-19T03:15:00+03:00

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, рассказала агентству “Прайм”, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Она пояснила, что новшество затронет физлиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам, пени и т.п.“Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)”, — отметила она.В течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности и уведомить об этом гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуги, либо заказным письмом. В любой момент до взыскания можно оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление на перерасчет либо жалобу.Новый порядок разгрузит судебную систему и позволит ускорить процесс взыскания долгов, заключила Леонова.

