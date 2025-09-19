https://ria.ru/20250919/dolgi-2042858145.html
Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян
Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян - РИА Новости, 19.09.2025
Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян
Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, рассказала агентству “Прайм”, доцент кафедры... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:15:00+03:00
2025-09-19T03:15:00+03:00
2025-09-19T03:15:00+03:00
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
россия
налоги
общество
долги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, рассказала агентству “Прайм”, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Она пояснила, что новшество затронет физлиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам, пени и т.п.“Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)”, — отметила она.В течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности и уведомить об этом гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуги, либо заказным письмом. В любой момент до взыскания можно оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление на перерасчет либо жалобу.Новый порядок разгрузит судебную систему и позволит ускорить процесс взыскания долгов, заключила Леонова.
https://ria.ru/20250915/schet-2041930137.html
https://ria.ru/20250912/dolgi-2041336611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, россия, налоги, общество, долги
Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Налоги, Общество, Долги
Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян
Финансист Леонова: с 1 ноября начинает действовать внесудебное взыскание долгов