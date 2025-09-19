Рейтинг@Mail.ru
19.09.2025
Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян
03:15 19.09.2025
Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян
Раскрыт новый порядок взыскания долгов с россиян
Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, рассказала агентству "Прайм", доцент кафедры... РИА Новости, 19.09.2025
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
россия
налоги
общество
долги
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, рассказала агентству “Прайм”, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Она пояснила, что новшество затронет физлиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам, пени и т.п.“Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)”, — отметила она.В течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности и уведомить об этом гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуги, либо заказным письмом. В любой момент до взыскания можно оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление на перерасчет либо жалобу.Новый порядок разгрузит судебную систему и позволит ускорить процесс взыскания долгов, заключила Леонова.
россия
ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, россия, налоги, общество, долги
Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Налоги, Общество, Долги
© iStock.com / PROMT8Деньги
© iStock.com / PROMT8
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, рассказала агентству “Прайм”, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Она пояснила, что новшество затронет физлиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам, пени и т.п.
“Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)”, — отметила она.
В течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности и уведомить об этом гражданина в личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуги, либо заказным письмом. В любой момент до взыскания можно оспорить указанные в уведомлении суммы, подав заявление на перерасчет либо жалобу.
Новый порядок разгрузит судебную систему и позволит ускорить процесс взыскания долгов, заключила Леонова.
