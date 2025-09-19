Рейтинг@Mail.ru
Мэром Благовещенска стал Олег Имамеев - РИА Новости, 19.09.2025
06:56 19.09.2025
Мэром Благовещенска стал Олег Имамеев
Мэром Благовещенска Амурской области депутаты городской думы утвердили действующего главу областной столицы Олега Имамеева, сообщает пресс-служба думы. РИА Новости, 19.09.2025
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Мэром Благовещенска Амурской области депутаты городской думы утвердили действующего главу областной столицы Олега Имамеева, сообщает пресс-служба думы. Благовещенск одним из первых городов в России проводит выборы по новой системе. Согласно Федеральному закону №33-ФЗ, кандидат на пост мэра административного центра теперь избирается депутатами городской думы из числа кандидатур, предложенных главой региона. Ранее кандидатуры выдвигались конкурсной комиссией, половина членов которой назначалась городской думой, а другая половина - губернатором. "Избрание проходило путём тайного голосования, в результате которого за действующего главу города Олега Имамеева проголосовали 25 из 26 присутствующих депутатов. Это свидетельствует о высокой поддержке и доверии со стороны представительного органа", – говорится в сообщении. На должность главы города претендовали три кандидата, одобренных правительственной комиссией. Это генеральный директор ООО "ДОКА-СТРОЙ" и ООО "СТРОЙКОМСЕРВИС" Андрей Андреев; действующий мэр Благовещенска Олег Имамеев; индивидуальный предприниматель Сергей Турукин. "Сегодняшнее решение депутатского корпуса демонстрирует высокий уровень консолидации и единства взглядов на дальнейшее развитие нашего города. Олег Гатауллович – человек с огромным опытом работы в городском хозяйстве. Надеемся, что его понимание ключевых проблем и четкое видение стратегических задач по развитию нашего муниципалитета станут надёжной основой для дальнейшего процветания Благовещенска", – приводятся в сообщении слова председателя городской думы Степана Попова.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Мэром Благовещенска Амурской области депутаты городской думы утвердили действующего главу областной столицы Олега Имамеева, сообщает пресс-служба думы.
Благовещенск одним из первых городов в России проводит выборы по новой системе. Согласно Федеральному закону №33-ФЗ, кандидат на пост мэра административного центра теперь избирается депутатами городской думы из числа кандидатур, предложенных главой региона. Ранее кандидатуры выдвигались конкурсной комиссией, половина членов которой назначалась городской думой, а другая половина - губернатором.
"Избрание проходило путём тайного голосования, в результате которого за действующего главу города Олега Имамеева проголосовали 25 из 26 присутствующих депутатов. Это свидетельствует о высокой поддержке и доверии со стороны представительного органа", – говорится в сообщении.
На должность главы города претендовали три кандидата, одобренных правительственной комиссией. Это генеральный директор ООО "ДОКА-СТРОЙ" и ООО "СТРОЙКОМСЕРВИС" Андрей Андреев; действующий мэр Благовещенска Олег Имамеев; индивидуальный предприниматель Сергей Турукин.
"Сегодняшнее решение депутатского корпуса демонстрирует высокий уровень консолидации и единства взглядов на дальнейшее развитие нашего города. Олег Гатауллович – человек с огромным опытом работы в городском хозяйстве. Надеемся, что его понимание ключевых проблем и четкое видение стратегических задач по развитию нашего муниципалитета станут надёжной основой для дальнейшего процветания Благовещенска", – приводятся в сообщении слова председателя городской думы Степана Попова.
