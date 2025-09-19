https://ria.ru/20250919/blagoveschensk-2042882439.html

Мэром Благовещенска стал Олег Имамеев

Мэром Благовещенска стал Олег Имамеев - РИА Новости, 19.09.2025

Мэром Благовещенска стал Олег Имамеев

Мэром Благовещенска Амурской области депутаты городской думы утвердили действующего главу областной столицы Олега Имамеева, сообщает пресс-служба думы. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T06:56:00+03:00

2025-09-19T06:56:00+03:00

2025-09-19T06:56:00+03:00

политика

благовещенск

амурская область

россия

олег имамеев

андрей андреев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574778120_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_80df9180eb89168bde51ee37a7caab9f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Мэром Благовещенска Амурской области депутаты городской думы утвердили действующего главу областной столицы Олега Имамеева, сообщает пресс-служба думы. Благовещенск одним из первых городов в России проводит выборы по новой системе. Согласно Федеральному закону №33-ФЗ, кандидат на пост мэра административного центра теперь избирается депутатами городской думы из числа кандидатур, предложенных главой региона. Ранее кандидатуры выдвигались конкурсной комиссией, половина членов которой назначалась городской думой, а другая половина - губернатором. "Избрание проходило путём тайного голосования, в результате которого за действующего главу города Олега Имамеева проголосовали 25 из 26 присутствующих депутатов. Это свидетельствует о высокой поддержке и доверии со стороны представительного органа", – говорится в сообщении. На должность главы города претендовали три кандидата, одобренных правительственной комиссией. Это генеральный директор ООО "ДОКА-СТРОЙ" и ООО "СТРОЙКОМСЕРВИС" Андрей Андреев; действующий мэр Благовещенска Олег Имамеев; индивидуальный предприниматель Сергей Турукин. "Сегодняшнее решение депутатского корпуса демонстрирует высокий уровень консолидации и единства взглядов на дальнейшее развитие нашего города. Олег Гатауллович – человек с огромным опытом работы в городском хозяйстве. Надеемся, что его понимание ключевых проблем и четкое видение стратегических задач по развитию нашего муниципалитета станут надёжной основой для дальнейшего процветания Благовещенска", – приводятся в сообщении слова председателя городской думы Степана Попова.

https://ria.ru/20250918/inauguratsija-2042619372.html

https://ria.ru/20250916/dnr-2042347334.html

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, благовещенск, амурская область, россия, олег имамеев, андрей андреев