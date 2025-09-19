В Бельгии оценили идею ЕК создать "репарационный кредит" для Украины
Вице-премьер Бельгии Ван Петегем сомневается в предложении ЕК по Украине
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Венсан Ван Петегем сомневается в предложении Еврокомиссии создать "репарационный кредит" для Украины на базе доходов от российских активов, заморозку которые на Западе Россия не раз называла воровством.
Ранее в сентябре Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов.
"Сейчас на рассмотрении находится предложение. Мы слышали заявление президента фон дер Ляйен, хотя я должен сказать, что на данный момент предложения являются расплывчатыми. Наша позиция как Бельгии на самом деле довольно последовательна, поскольку с самого начала мы говорим, что невозможно конфисковать суверенные активы. Также важно, чтобы риски были распределены между всеми государствами-членами ЕС. Для нас это важно. И если вы посмотрите на то, что сейчас обсуждается, я думаю, что все еще существует много неопределенностей, а также много рисков. Поэтому я немного скептически отношусь к предложению на рассмотрении", - сказал он на пресс-подходе перед началом встречи министров экономики и финансов стран ЕС.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
