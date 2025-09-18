Около 30% звонков банков России блокируется из-за борьбы с мошенниками

https://ria.ru/20250918/zvonki-2042718198.html

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Около 30% звонков банков РФ блокируется из-за борьбы с мошенниками и спамом, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, которое есть у РИА Новости. "В отсутствие каких-либо ограничений на субъективное усмотрение операторов связи для блокировки звонков на текущий момент ими блокируется, по данным банков, уже около 30% телефонных коммуникаций между банками и их клиентами при отсутствии процедуры апелляции на необоснованность блокировки со стороны инициатора вызова, что приводит к многократному росту рисков совершения в отношении клиентов кредитных организаций мошеннических действий и их вовлечение в противоправную деятельность", - говорится в письме. Отмечается, что одновременно создается почва для злоупотреблений со стороны операторов, предусматривающих в своих внутренних правилах оказания услуги "Массовые вызовы" значительные штрафы (до 100 тысяч рублей за один случай) в случае непредоставления надлежащего согласия на осуществление массовых вызовов. При этом в отсутствие правовой определенности оператор связи имеет возможность квалифицировать практически любое полученное инициатором вызова согласие как ненадлежащее, причем даже в тех случаях, когда на основании ранее полученного согласия клиента на осуществление непосредственного взаимодействия финансовая организация много лет такое взаимодействие осуществляла и никаких жалоб от клиента ни ей, ни надзорным органам не поступало, говорится в письме. "С учетом широты дискреционных полномочий операторов связи считаем разумным и справедливым одновременно возложить на них ответственность за блокировку вызова как "массового" при отсутствии к тому надлежащих оснований - в размере суммы операции или сделки, совершенной без добровольного согласия физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя, совершение которой стало возможным в результате неосуществления заблокированного вызова", - уточняется в письме. В связи с этим НСФР предложил четко сформулировать содержание законодательно закрепленного понятия "массовые вызовы", установив, что такими вызовами считаются одинаковые по целям и содержанию вызовы, а также исключить вызовы, которые предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, правилами национальной системы платежных карт из категории "массовых вызовов", что особенно значимо для коммуникаций финансовых организаций с клиентами. Также по мнению НСФР, необходимо закрепить ответственность операторов связи за блокировку вызова "массового" при отсутствии к тому надлежащих оснований в размере суммы операции или сделки, совершенной без добровольного согласия физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя, совершение которой стало возможным в результате неосуществления заблокированного вызова. С 1 августа 2025 года каждый абонент вправе отказаться от любых массовых смс‑рассылок или уведомлений, направив соответствующее заявление своему оператору связи через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. В случае нарушения можно будет подать жалобу через специальный сервис на портале "Госуслуги". В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ ранее отмечали, что абоненты, воспользовавшиеся этой функцией, смогут защитить себя не только от нежелательных звонков и навязчивых сообщений, но и от мошенников.

