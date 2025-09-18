https://ria.ru/20250918/zerno-2042709762.html

Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых сохраняется, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "На текущий день мы собрали порядка 114 миллионов тонн зерновых, из них 84 миллиона тонн, это уже мы собрали пшеницы. В целом наши планы, прогнозы по урожаю зерновых остаются на уровне 135 миллионов тонн", - сказала она.

