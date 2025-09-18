Рейтинг@Mail.ru
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых - РИА Новости, 18.09.2025
14:41 18.09.2025 (обновлено: 14:46 18.09.2025)
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых
экономика
россия
оксана лут
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых сохраняется, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "На текущий день мы собрали порядка 114 миллионов тонн зерновых, из них 84 миллиона тонн, это уже мы собрали пшеницы. В целом наши планы, прогнозы по урожаю зерновых остаются на уровне 135 миллионов тонн", - сказала она.
россия
экономика, россия, оксана лут
Экономика, Россия, Оксана Лут
© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramУборочная кампания на Кубани
Уборочная кампания на Кубани - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Уборочная кампания на Кубани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых сохраняется, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"На текущий день мы собрали порядка 114 миллионов тонн зерновых, из них 84 миллиона тонн, это уже мы собрали пшеницы. В целом наши планы, прогнозы по урожаю зерновых остаются на уровне 135 миллионов тонн", - сказала она.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна
4 сентября, 06:15
 
