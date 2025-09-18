https://ria.ru/20250918/zerno-2042709762.html
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых - РИА Новости, 18.09.2025
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых
Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:41:00+03:00
2025-09-18T14:41:00+03:00
2025-09-18T14:46:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025059625_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca77c7f66bea9c27850ee94ffc96800e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - РИА Новости. Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых сохраняется, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "На текущий день мы собрали порядка 114 миллионов тонн зерновых, из них 84 миллиона тонн, это уже мы собрали пшеницы. В целом наши планы, прогнозы по урожаю зерновых остаются на уровне 135 миллионов тонн", - сказала она.
https://ria.ru/20250904/zerno-2039551753.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025059625_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_792002abf8d0c950bb84cd5a258b8050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут
Экономика, Россия, Оксана Лут
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых
Россия собрала около 114 млн тонн зерновых, из них 84 млн тонн пшеницы