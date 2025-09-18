https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042802668.html

СМИ: офис Зеленского пытается получить доступ к делам НАБУ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 340 закрытых служебных документов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) просматривали за последний месяц неизвестные лица, возможно, связанные с офисом Владимира Зеленского, пишет в четверг украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в агентстве. Речь идет о документах в украинском едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Доступ к ресурсу осуществляется только при наличии электронной подписи, за несанкционированный доступ к базе данных предусмотрена уголовная ответственность. "НАБУ засекло аномальный интерес в реестре ко всем своим делам. Как утверждают источники в правоохранительных органах, 342 уголовных производства НАБУ в едином реестре досудебных расследований за эти два месяца кто-то просматривал", - говорится в материале на сайте издания. В НАБУ допускают, что это могут быть судьи, но использование автором запросов VPN, что не позволяет точно установить человека, обратившегося к реестру, и частые обращения к системе привлекли внимание детективов агентства, которые в данный момент уточняют источник запросов к базе данных. По данным журналистов, НАБУ продолжает расследование по записям из квартиры одного из ближайших соратников Зеленского - Тимура Миндича, где часто бывал и сам Зеленский. При этом в агентстве опасаются, что оно "не доживет" до момента, когда можно будет предъявить суду убедительные доказательства, а не просто слить скандальные материалы в СМИ. Из-за неопределенности в вопросе, есть ли на "пленках Миндича" Зеленский и ведет ли НАБУ расследование непосредственно в отношении него, офис Зеленского может стоять за попытками "прощупать почву" изучив закрытые данные из ЕРДР, пишет "Зеркало недели". "Для Зеленского речь идет уже не столько о выборах и сохранении власти, а о гарантиях будущего. Личного. В том числе финансового", - пишут украинские журналисты. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. Позднее Верховная рада поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (Украины также заявил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей. Также в сентябре украинское издание "Украинская правда" заявило, что Зеленскому придется думать о собственной безопасности, а не переизбрании в случае публикаций записей прослушки из квартиры приближенного к нему совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

