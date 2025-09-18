https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042729808.html

"Опасный порог": на Западе сделали жесткое предупреждение Зеленскому

"Опасный порог": на Западе сделали жесткое предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 18.09.2025

"Опасный порог": на Западе сделали жесткое предупреждение Зеленскому

18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский вскоре может оказаться на пороге политического краха из-за истощения терпения западных союзников по отношению к его напористой дипломатии "избалованного ребенка", пишет издание Strategic Culture."Европа, конечно, все еще помогает, но ее терпимость к поведению Киева как "избалованного ребенка" постепенно сходит на нет. В конечном итоге Украина должна выбрать: либо придерживаться дипломатической точности и компромисса, либо продолжать испытывать терпение союзников. Если она выберет последний вариант, Зеленский вскоре может оказаться перед самым опасным порогом своей политической карьеры", — говорится в материале.Издание отмечает, что терпение европейских союзников по отношению к Украине заканчивается, а "дипломатия жертвы" главы киевского режима раздражает их все больше.В последнее время в Европе нарастают противоречия относительно помощи Киеву, которую европейские лидеры перестают рассматривать как благотворительность.Ранее в августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвала предусматриваемая законом норма, согласно которой неработающие украинцы, в отличие от других иностранцев, получают в республике бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.Позднее экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться.

