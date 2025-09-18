Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 18.09.2025
Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев
Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев - РИА Новости, 18.09.2025
Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев
Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:36:00+03:00
2025-09-18T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
владимир рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленского все чаще среди украинцев стали называть "графом Дякулой", с одной стороны проводя аналогию с кровожадным вампиром, который упивается кровью собственного народа, а с другой - высмеивая его привычку постоянно говорить лидерам западных стран "дякую", что в переводе на русский означает "спасибо", - сказал Рогов. По его словам, на практике выходит, что Зеленский постоянно благодарит глав западных стран, что они поставляют на Украину оружие и разжигают военный конфликт, в котором гибнут многие тысячи украинцев. "Зеленский "дякует" Западу за смерти украинцев. Потому сравнение его с упырем вполне уместно", - сказал Рогов.
украина
россия
украина, россия, владимир зеленский, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев

Рогов: Зеленского на Украине все чаще стали называть графом Дякулой

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленского все чаще среди украинцев стали называть "графом Дякулой", с одной стороны проводя аналогию с кровожадным вампиром, который упивается кровью собственного народа, а с другой - высмеивая его привычку постоянно говорить лидерам западных стран "дякую", что в переводе на русский означает "спасибо", - сказал Рогов.
По его словам, на практике выходит, что Зеленский постоянно благодарит глав западных стран, что они поставляют на Украину оружие и разжигают военный конфликт, в котором гибнут многие тысячи украинцев.
"Зеленский "дякует" Западу за смерти украинцев. Потому сравнение его с упырем вполне уместно", - сказал Рогов.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Рогов
 
 
