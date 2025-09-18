https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042707803.html

Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев

Рогов назвал прозвище Зеленского среди украинцев

Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленского все чаще среди украинцев стали называть "графом Дякулой", с одной стороны проводя аналогию с кровожадным вампиром, который упивается кровью собственного народа, а с другой - высмеивая его привычку постоянно говорить лидерам западных стран "дякую", что в переводе на русский означает "спасибо", - сказал Рогов. По его словам, на практике выходит, что Зеленский постоянно благодарит глав западных стран, что они поставляют на Украину оружие и разжигают военный конфликт, в котором гибнут многие тысячи украинцев. "Зеленский "дякует" Западу за смерти украинцев. Потому сравнение его с упырем вполне уместно", - сказал Рогов.

