Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали план Зеленского по конфликту с Россией террористическим - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 18.09.2025 (обновлено: 14:16 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042699703.html
В Крыму назвали план Зеленского по конфликту с Россией террористическим
В Крыму назвали план Зеленского по конфликту с Россией террористическим - РИА Новости, 18.09.2025
В Крыму назвали план Зеленского по конфликту с Россией террористическим
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал террористическим план Владимира РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:15:00+03:00
2025-09-18T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
владимир зеленский
роман чегринец
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал террористическим план Владимира Зеленского по продолжению военного конфликта с Россией. Ранее Зеленский заявил, что у него есть планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости от ситуации в зоне боевых действий. В частности, план "А" означает завершение военного конфликта, план "Б" - найти 120 миллиардов долларов для его продолжения. "Зеленский продолжает множить свои террористические планы, выклянчивая деньги на продолжение военного конфликта, уничтожившего миллионы своих сограждан. И как не парадоксально и безумно, но западные элиты продолжают финансировать эти планы террориста номер один в мире, которым и является Зеленский", - сказал Чегринец РИА Новости. По его мнению, Зеленский никогда не будет искренне стремиться положить конец конфликту. "Его заявления не более чем лицемерие", - добавил Чегринец.
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042655415.html
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042641186.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, владимир зеленский, роман чегринец, россия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Владимир Зеленский, Роман Чегринец, Россия
В Крыму назвали план Зеленского по конфликту с Россией террористическим

Зампред общественной палаты Крыма Чегринец назвал Зеленского террористом №1

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал террористическим план Владимира Зеленского по продолжению военного конфликта с Россией.
Ранее Зеленский заявил, что у него есть планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости от ситуации в зоне боевых действий. В частности, план "А" означает завершение военного конфликта, план "Б" - найти 120 миллиардов долларов для его продолжения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Польше раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
Вчера, 11:18
"Зеленский продолжает множить свои террористические планы, выклянчивая деньги на продолжение военного конфликта, уничтожившего миллионы своих сограждан. И как не парадоксально и безумно, но западные элиты продолжают финансировать эти планы террориста номер один в мире, которым и является Зеленский", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его мнению, Зеленский никогда не будет искренне стремиться положить конец конфликту.
"Его заявления не более чем лицемерие", - добавил Чегринец.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Госдуме назвали план Зеленского по конфликту с Россией вымогательством
Вчера, 09:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымВладимир ЗеленскийРоман ЧегринецРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала