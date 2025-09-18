https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042699703.html

В Крыму назвали план Зеленского по конфликту с Россией террористическим

В Крыму назвали план Зеленского по конфликту с Россией террористическим

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты республики Роман Чегринец назвал террористическим план Владимира Зеленского по продолжению военного конфликта с Россией. Ранее Зеленский заявил, что у него есть планы "А" и "Б" в конфликте с Россией, в соответствии с которыми будут действовать украинские власти в следующем году в зависимости от ситуации в зоне боевых действий. В частности, план "А" означает завершение военного конфликта, план "Б" - найти 120 миллиардов долларов для его продолжения. "Зеленский продолжает множить свои террористические планы, выклянчивая деньги на продолжение военного конфликта, уничтожившего миллионы своих сограждан. И как не парадоксально и безумно, но западные элиты продолжают финансировать эти планы террориста номер один в мире, которым и является Зеленский", - сказал Чегринец РИА Новости. По его мнению, Зеленский никогда не будет искренне стремиться положить конец конфликту. "Его заявления не более чем лицемерие", - добавил Чегринец.

