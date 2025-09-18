https://ria.ru/20250918/zelenskij-2042836229.html
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников - РИА Новости, 18.09.2025
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников
Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T20:23:00+03:00
2025-09-18T20:23:00+03:00
2025-09-18T20:23:00+03:00
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, сообщает в четверг издание "Украинская правда". Верховная рада Украины 21 августа приняла законопроект, ограничивающий доступ к данным о недвижимости, который на период военного положения и год после его отмены закрывает часть открытых данных в госреестрах. "Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц. Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим. Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20250803/korruptsiya-2033057996.html
https://ria.ru/20250303/zeelnskiy-2002754798.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников
Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к данным реестрам недвижимости
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, сообщает в четверг издание "Украинская правда".
Верховная рада Украины
21 августа приняла законопроект, ограничивающий доступ к данным о недвижимости, который на период военного положения и год после его отмены закрывает часть открытых данных в госреестрах.
"Владимир Зеленский
17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.
Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.
Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.