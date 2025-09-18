Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников - РИА Новости, 18.09.2025
20:23 18.09.2025
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников - РИА Новости, 18.09.2025
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников
Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, сообщает в четверг издание "Украинская правда". Верховная рада Украины 21 августа приняла законопроект, ограничивающий доступ к данным о недвижимости, который на период военного положения и год после его отмены закрывает часть открытых данных в госреестрах. "Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц. Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим. Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.
украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский ограничит доступ к данным о недвижимости чиновников

Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к данным реестрам недвижимости

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, в том числе к данным чиновников, сообщает в четверг издание "Украинская правда".
Верховная рада Украины 21 августа приняла законопроект, ограничивающий доступ к данным о недвижимости, который на период военного положения и год после его отмены закрывает часть открытых данных в госреестрах.
"Владимир Зеленский 17 сентября подписал закон №11533, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, закон ограничивает открытый доступ к информации в публичных реестрах, в частности касающихся обеспечения национальной безопасности и обороны, а также данных о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.
Согласно изменениям, вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков будут скрыты от открытого доступа, а юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.
Кроме того, ограничивается доступ к сведениям об объектах интеллектуальной собственности.
УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
