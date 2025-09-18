В Раде сделали громкое заявление после слов Лаврова об Украине
Дмитрук: отход США от конфликта на Украине станет большой проблемой для Киева
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине приведет к серьезным проблемам для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так политик отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США хотят убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией.
"Все это крайне плохо для Украины. Ведь именно она могла бы стать экономическим феноменом, транзитным мостом между Россией, Западом и Востоком, промышленным и культурным центром мирового уровня. Но Ющенки, Порошенки, Зеленские и мы сами, превратила страну в проект "Антироссия", и теперь ее просто выкидывают, как отработанный материал", — написал он.
Депутат отметил, что выход Соединенных штатов из украинского кризиса был очевиден, так как на данный момент для Вашингтона ключевая задача - выстроить нормальные экономические и дипломатические отношения с Россией.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.