В Раде сделали громкое заявление после слов Лаврова об Украине

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине приведет к серьезным проблемам для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США хотят убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией."Все это крайне плохо для Украины. Ведь именно она могла бы стать экономическим феноменом, транзитным мостом между Россией, Западом и Востоком, промышленным и культурным центром мирового уровня. Но Ющенки, Порошенки, Зеленские и мы сами, превратила страну в проект "Антироссия", и теперь ее просто выкидывают, как отработанный материал", — написал он.Депутат отметил, что выход Соединенных штатов из украинского кризиса был очевиден, так как на данный момент для Вашингтона ключевая задача - выстроить нормальные экономические и дипломатические отношения с Россией.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.

