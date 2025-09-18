Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали громкое заявление после слов Лаврова об Украине - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/zayavlenie-2042754792.html
В Раде сделали громкое заявление после слов Лаврова об Украине
В Раде сделали громкое заявление после слов Лаврова об Украине - РИА Новости, 18.09.2025
В Раде сделали громкое заявление после слов Лаврова об Украине
Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине приведет к серьезным проблемам для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:40:00+03:00
2025-09-18T16:40:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине приведет к серьезным проблемам для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США хотят убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией."Все это крайне плохо для Украины. Ведь именно она могла бы стать экономическим феноменом, транзитным мостом между Россией, Западом и Востоком, промышленным и культурным центром мирового уровня. Но Ющенки, Порошенки, Зеленские и мы сами, превратила страну в проект "Антироссия", и теперь ее просто выкидывают, как отработанный материал", — написал он.Депутат отметил, что выход Соединенных штатов из украинского кризиса был очевиден, так как на данный момент для Вашингтона ключевая задача - выстроить нормальные экономические и дипломатические отношения с Россией.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.
https://ria.ru/20250918/zelenskiy-2042729808.html
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042720782.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин
В Раде сделали громкое заявление после слов Лаврова об Украине

Дмитрук: отход США от конфликта на Украине станет большой проблемой для Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине приведет к серьезным проблемам для страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так политик отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США хотят убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Опасный порог": на Западе сделали жесткое предупреждение Зеленскому
Вчера, 15:36
"Все это крайне плохо для Украины. Ведь именно она могла бы стать экономическим феноменом, транзитным мостом между Россией, Западом и Востоком, промышленным и культурным центром мирового уровня. Но Ющенки, Порошенки, Зеленские и мы сами, превратила страну в проект "Антироссия", и теперь ее просто выкидывают, как отработанный материал", — написал он.
Депутат отметил, что выход Соединенных штатов из украинского кризиса был очевиден, так как на данный момент для Вашингтона ключевая задача - выстроить нормальные экономические и дипломатические отношения с Россией.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Владимир Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Лавров рассказал, почему США хотят убрать тему Украины с повестки дня
Вчера, 15:17
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала