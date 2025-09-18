Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала наступление Израиля на Газу - РИА Новости, 18.09.2025
16:07 18.09.2025
Захарова прокомментировала наступление Израиля на Газу
в мире
израиль
россия
доха
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Масштабное наступление Израиля на Газу вызывает серьезную озабоченность, это говорит об отсутствии стремления садиться за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все это спровоцировало панику среди местного населения, которое оставалось в городе, это чуть менее миллиона человек... Последствия такого шага, вызывающего озабоченность, серьезную озабоченность, они очевидны - он приведет к новым жертвам среди мирных жителей и дальнейшему усугублению и без того катастрофической гуманитарной ситуации. Наряду с недавним авиаударом по Дохе новый виток эскалации в Газе может свидетельствовать о планах Израиля решить, честно говоря, не хочется произносить это, но по тому, как они действуют, это просто невероятно циничная и невероятная страшная акция решения проблемы, как там формулируется, Газы силовым путем. Это свидетельствует об отсутствии намерения возвращаться за стол переговоров, а это придет еще к большему количеству жертв среди мирного населения", - заявила Захарова на своем брифинге.
в мире, израиль, россия, доха, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Россия, Доха, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Масштабное наступление Израиля на Газу вызывает серьезную озабоченность, это говорит об отсутствии стремления садиться за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это спровоцировало панику среди местного населения, которое оставалось в городе, это чуть менее миллиона человек... Последствия такого шага, вызывающего озабоченность, серьезную озабоченность, они очевидны - он приведет к новым жертвам среди мирных жителей и дальнейшему усугублению и без того катастрофической гуманитарной ситуации. Наряду с недавним авиаударом по Дохе новый виток эскалации в Газе может свидетельствовать о планах Израиля решить, честно говоря, не хочется произносить это, но по тому, как они действуют, это просто невероятно циничная и невероятная страшная акция решения проблемы, как там формулируется, Газы силовым путем. Это свидетельствует об отсутствии намерения возвращаться за стол переговоров, а это придет еще к большему количеству жертв среди мирного населения", - заявила Захарова на своем брифинге.
