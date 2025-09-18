https://ria.ru/20250918/zakharova-2042740161.html

Захарова прокомментировала наступление Израиля на Газу

Захарова прокомментировала наступление Израиля на Газу - РИА Новости, 18.09.2025

Захарова прокомментировала наступление Израиля на Газу

Масштабное наступление Израиля на Газу вызывает серьезную озабоченность, это говорит об отсутствии стремления садиться за стол переговоров, заявила официальный... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Масштабное наступление Израиля на Газу вызывает серьезную озабоченность, это говорит об отсутствии стремления садиться за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все это спровоцировало панику среди местного населения, которое оставалось в городе, это чуть менее миллиона человек... Последствия такого шага, вызывающего озабоченность, серьезную озабоченность, они очевидны - он приведет к новым жертвам среди мирных жителей и дальнейшему усугублению и без того катастрофической гуманитарной ситуации. Наряду с недавним авиаударом по Дохе новый виток эскалации в Газе может свидетельствовать о планах Израиля решить, честно говоря, не хочется произносить это, но по тому, как они действуют, это просто невероятно циничная и невероятная страшная акция решения проблемы, как там формулируется, Газы силовым путем. Это свидетельствует об отсутствии намерения возвращаться за стол переговоров, а это придет еще к большему количеству жертв среди мирного населения", - заявила Захарова на своем брифинге.

